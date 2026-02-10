Gendarme muere por disparo en sala de armas de la institución en Tarapacá

Un funcionario de Gendarmería falleció este martes a raíz de un disparo que se habría autoinfligido en la sala de armas de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) Iquique de la institución penal.

El gendarme se mantenía internado en el Hospital Regional.

Organizaciones de funcionarios habían realizado llamados a orar por el colega que se debatía entre la vida y la muerte.

La USEP es un grupo especializado encargado de traslados de internos y custodia en Tribunales de Justicia que, además, encabezan los procedimientos de alta complejidad dentro de los recintos penitenciarios.

El gendarme segundo, integrante de esa unidad, estaba en presencia de un colega cuando se disparó.

--

El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas interrelacionadas. El Ministerio de Salud cuenta con profesionales capacitados para poder entregar primeros auxilios psicológicos, además de un equipo de psicólogos preparados para realizar acciones de contención frente a ideación o intento suicida. Si siente que necesita ayuda con respecto a este tema puede comunicarse a la línea de prevención del suicidio al *4141 o también a Salud Responde al 600-360-7777.