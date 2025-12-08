Gendarmería presenta denuncia tras hallazgo de coronas de flores en la ex Penitenciaría

Gendarmería de Chile presentó una denuncia ante el Ministerio Público luego de que una mujer entregara coronas de flores dirigidas a dos oficiales del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur , hecho que la institución calificó como una posible amenaza contra su personal.

Según informó el organismo penitenciario en un comunicado, el episodio ocurrió durante la mañana de este lunes, cuando una ciudadana se acercó al acceso principal del recinto para dejar las coronas a nombre de los funcionarios.

El gesto encendió alertas internas debido a que este tipo de elementos ha sido utilizado anteriormente como señal intimidatoria hacia funcionarios penitenciarios.

Gendarmería denuncia amenaza tras entrega de coronas de flores en el CDP Santiago Sur

Tras la recepción de las coronas, Gendarmería activó de inmediato sus protocolos de seguridad, tanto al exterior como al interior del establecimiento. Las medidas incluyeron un operativo de registro, el allanamiento de dos módulos y diversas diligencias investigativas orientadas a identificar posibles riesgos asociados al hecho.

La institución también informó que, junto a la Oficina de Defensa Funcionaria, evaluará los antecedentes recopilados para determinar eventuales acciones judiciales adicionales. Asimismo, reiteró que mantiene un trabajo permanente de actualización de sus protocolos con el fin de resguardar tanto a su personal como a las personas privadas de libertad.

En su declaración pública, Gendarmería rechazó tajantemente cualquier acto que revista amenazas o atentados contra sus funcionarias y funcionarios, subrayando que hechos de esta naturaleza serán investigados y derivados al Ministerio Público para su persecución penal.

La denuncia ya fue ingresada y el caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables del envío de las coronas.