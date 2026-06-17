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    Gendarmería inicia proceso de evaluación sobre cierre o suspensión en distintas cárceles del país

    Según señaló la institución, este proceso forma parte de una planificación asociada al "aumento progresivo de plazas penitenciarias y al análisis técnico de establecimientos que presentan condiciones deficitarias de infraestructura".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La dirección nacional de Gendarmería informó que se encuentra desarrollando un “proceso de evaluación respecto del cierre total, parcial o la supresión de distintos establecimientos penitenciarios del país, según corresponda”.

    A través de un comunicado, la entidad informó que el trabajo está siendo coordinado con las respectivas Direcciones Regionales.

    En detalle, se están considerando aspectos como: infraestructura y seguridad penitenciaria; cumplimiento de las determinaciones de los Tribunales de Justicia; dotación de personal; cantidad y distribución de la población penal; y uso eficiente de los recursos públicos.

    Según detallaron “este proceso forma parte de una planificación institucional asociada al aumento progresivo de plazas penitenciarias y al análisis técnico de establecimientos que presentan condiciones deficitarias de infraestructura, en concordancia con criterios integrales de seguridad y gestión penitenciaria”.

    Junto con ello, señalaron que “esta planificación ha sido socializada con diversas autoridades nacionales, regionales y locales, en el marco de una coordinación orientada a garantizar la continuidad y eficiencia de la función penitenciaria”.

    Más sobre:GendarmeríaCárcelSantiagoPenalRecinto penitenciario

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