Gendarmería inicia proceso de evaluación sobre cierre o suspensión en distintas cárceles del país
Según señaló la institución, este proceso forma parte de una planificación asociada al "aumento progresivo de plazas penitenciarias y al análisis técnico de establecimientos que presentan condiciones deficitarias de infraestructura".
La dirección nacional de Gendarmería informó que se encuentra desarrollando un “proceso de evaluación respecto del cierre total, parcial o la supresión de distintos establecimientos penitenciarios del país, según corresponda”.
A través de un comunicado, la entidad informó que el trabajo está siendo coordinado con las respectivas Direcciones Regionales.
En detalle, se están considerando aspectos como: infraestructura y seguridad penitenciaria; cumplimiento de las determinaciones de los Tribunales de Justicia; dotación de personal; cantidad y distribución de la población penal; y uso eficiente de los recursos públicos.
Según detallaron “este proceso forma parte de una planificación institucional asociada al aumento progresivo de plazas penitenciarias y al análisis técnico de establecimientos que presentan condiciones deficitarias de infraestructura, en concordancia con criterios integrales de seguridad y gestión penitenciaria”.
Junto con ello, señalaron que “esta planificación ha sido socializada con diversas autoridades nacionales, regionales y locales, en el marco de una coordinación orientada a garantizar la continuidad y eficiencia de la función penitenciaria”.
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