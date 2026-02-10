Gendarmería llama a retiro a jefe de cárcel de La Serena tras episodio de canibalismo y homicidio en una celda del penal

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, informó que la institución llamó a retiro al jefe de la cárcel de La Serena.

Se trata del penal en que se registró un episodio de canibalismo tras el homicidio de un interno, este 8 de febrero.

Pérez dio cuenta de esta medida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.

El llamado retiro del jefe titular de la cárcel de La Serena, explicó Pérez, se relaciona a “su falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento”.

A juicio del director, las actuaciones del jefe de la cárcel habrían facilitado situaciones que repercutieron en “agresiones gravísimas” a funcionarios y en el ataque que culminó con “el trágico deceso de un interno condenado”.

Durante lo que va de 2026 se han registrado siete fallecidos en penales.

“El año 2024 fallecieron en las cárceles de Chile 48 personas agredidas. El año 2025 implementamos un plan de abordaje y priorización de las 12 unidades más complejas del país que estaban arrojando datos preocupantes y es así que disminuimos casi en 50% y llegamos a 27 agredidos. Bajamos de 48 a 27 el año 2025, los fallecidos a raíz de agresiones”, indicó el director de Gendarmería.

La autoridad anunció que van a reforzar el plan del año pasado.

“Se pondrá especial énfasis en el perfilamiento y en el control del desempeño de las jefaturas de sus liderazgos y del protagonismo que deben tener en el actual escenario de altas exigencias en materia de seguridad pública y penitenciaria y que por lo tanto allí no podemos fallar”, recalcó.