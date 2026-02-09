SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Canibalismo en la celda N°20: el homicidio que remeció la cárcel de La Serena

    La Fiscalía de La Serena investiga el ataque de un interno a su compañero de prisión que dejó a un fallecido y un victimario comiéndose partes del cuerpo de la víctima. El imputado, quien se había escapado de la cárcel de Puente Alto en 2023, estaba cumpliendo una pena por robo y ahora deberá enfrentar otro proceso penal en su contra aún más grave.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Los internos Felipe Sepúlveda Ramos (26) y Manuel Fuentes Martínez (21) compartían una celda de la cárcel de La Serena en la que nunca debieron estar. Pese a que ambos tenían una orden de Gendarmería, de hace al menos una semana, para ser traslados de ahí, sus destinos terminaron de la peor forma posible.

    Fue a las 9.00 horas del domingo 8 de febrero que las alertas se encendieron en el recinto penitenciario de La Serena. A esa hora, un gendarme que realizaba labores en el tercer piso del módulo N°91 se encontró con una escena de horror. La brutal escena había ocurrido específicamente en la celda N°20, la misma que compartían Sepúlveda y Fuentes.

    Al ingresar, el funcionario advirtió que ambos estaban presuntamente dormidos, aunque también vio manchas de sangre, lo que le pareció extraño. Acto seguido, intentó moverlos para que reaccionaran.

    Eso sí, sólo uno de ellos se reincorporó, percatándose en ese instante que el otro mantenía lesiones de gravedad y que, de hecho, no tenía signos vitales.

    De acuerdo con el reporte del incidente, al momento de ingresar a la celda el gendarme vio que Sepúlveda estaba tirado en el piso, tapado hasta el cuello. Vio, igualmente, que mantenía lesiones visibles en partes de su rostro y cuello.

    Ahí es cuando el funcionario de Gendarmería despertó a Fuentes, identificándolo preliminarmente como el agresor de su compañero.

    Fotografía referencial Gendarmeria. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Según comentaron a este medio gendarmes que se desempeñan en el recinto penitenciario, el sujeto de 21 años hirió en primera instancia a la víctima con una arma cortopunzante, en la zona del cuello. Pero no se detuvo ahí.

    Las mismas fuentes señalan que Sepúlveda presentaba heridas atribuibles en la zona del ojo, oreja, parte de la cara y en una de sus manos. La Fiscalía además detectó que luego el agresor lo habría mordido y cometido actos de canibalismo.

    De inmediato Gendarmería activó los protocolos. Se trasladó al interno agresor hasta otra zona de la unidad penal. En ese momento, de acuerdo con reportes obtenidos por este medio, confesó haber agredido a su compañero de celda durante la noche, según él, en defensa propia.

    Inicialmente se le derivó al área de salud de la cárcel, donde el médico identificó que mantenía un trauma ocular de hace al menos siete días.

    De acuerdo con los registros internos del penal, a las 9.35 horas un enfermero del área de salud constató el fallecimiento de Sepúlveda. “Paciente no reactivo al control de signos vitales, sin pulso”, se estableció, junto como estampar como hipótesis de la causa de muerte un paro cardiorrespiratorio.

    Producto de lo ocurrido, personal de Gendarmería efectuó la denuncia ante el Ministerio Público, por lo que de inmediato un equipo ECOH se constituyó en el lugar por instrucción del fiscal Eduardo Yáñez.

    Previo a ello, el persecutor Mario Concha también ordenó otras diligencias, como la incautación del arma con que Fuentes habría atacado a su compañero, el levantamiento de huellas dactilares y plantares, la realización de la autopsia, fijación fotográfica del sitio del suceso, entre otras.

    Cárcel de La Serena

    Antecedentes y acciones

    Como pudo conocer este medio, Sepúlveda cumplía una condena de cuatro años y un día por el delito de robo con violencia. Por su parte, Fuentes tenía una serie de condenas, la última de ellas por robo con violencia y porte de arma prohibida. Además, en 2023 hizo noticia tras fugarse desde la cárcel de Puente Alto.

    Dada la situación, Gendarmería dispuso el traslado inmediato de este último, quien ingresó a eso de las 00.00 horas al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS). Ahí se ordenó que se le constataran antecedentes y lesiones, y que se le efectuara un registro en máquina de rayos X.

    Por disposición de los funcionarios de esa unidad, fue destinado a la sección de Alta Seguridad en la celda N°212, donde permanecerá solo.

    Si bien producto de los hechos Gendarmería ordenó la realización de un sumario, fuentes consultadas por este medio indican que ya se constataron presuntas irregularidades, pues ninguno de los dos internos -ni el agresor ni la víctima- debían estar en la cárcel de La Serena.

    El 4 de febrero se ordenó el traslado de Fuentes hasta la cárcel de Rancagua, luego de que alegara que su integridad podría estar en riesgo. Y, en una fecha similar, también se dispuso que Sepúlveda fuera movilizado hasta la cárcel de Antofagasta.

