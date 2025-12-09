Gendarmería traslada a otros dos condenados por delitos sexuales a ex cárcel Punta Peuco

Durante la tarde de este martes efectivos de Gendarmería llevaron a cabo el traslado de nuevos internos hasta la ex cárcel Punta Peuco, hoy denominado Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil.

Se trata del segundo ingreso de sentenciados por delitos comunes al recinto, tras la disposición del Ejecutivo para que dejase de ser un lugar únicamente destinado a sujetos condenados por crímenes de lesa humanidad.

En esta oportunidad fueron dos los reos trasladados por el equipo de Traslados de Alto Riesgo (TAR) de la institución penitenciaria. Ambos habían sido condenados por delitos de carácter sexual y permanecían en la Calle 14 de la ex Penitenciaría.

Se trata de Iván Ricardo Moreno Tobar, de 69 años, sentenciado por violación de menor de 14 años a una condena de seis años de cárcel. Moreno comenzó a cumplir su pena el 30 de julio de este año.

El segundo nuevo inquilino de la cárcel de Tiltil es Juan Carlos Carrasco Zamorano, de 70 años, condenado por abuso sexual a siete años de cárcel. Carrasco inició el cumplimiento de la pena el 15 de marzo de 2024.

Según pudo conocer La Tercera, los dos internos solicitaron voluntariamente ser trasladados hasta el recinto ubicado en la comuna de Tiltil, lo que fue visado por Gendarmería previo análisis de sus antecedentes y de la factibilidad técnica de las instalaciones.

Con este nuevo ingreso ya son tres los sujetos procesados por delitos comunes en las dependencias del penal que durante varias décadas fue un lugar exclusivo para personas condenadas por delitos de lesa humanidad.