General Pedro Varela, el favorito del gobierno para ser el nuevo comandante en jefe del Ejército

En los próximos días el Presidente Gabriel Boric debería nombrar al nuevo comandante en Jefe del Ejército. La decisión irá acompañada de la publicación del nuevo Alto Mando institucional. Esta es la última decisión que Boric tiene pendiente ya que semanas atrás visó el Alto Mando de Carabineros, PDI, Fuerza Aérea y Armada.

La persona que sea elegida por el Mandatario será el nuevo alto oficial del Ejército, que desde marzo de 2026 sucederá al actual jefe de la institución castrense, general Javier Iturriaga, quien asumió el mando en 2022.

Fuentes que saben del asunto comentan que el favorito del gobierno es el general Pedro Varela, quien actualmente se desempeña como comandante de Operaciones Terrestres.

En la actualidad el uniformado es el tercero en la sucesión de mando del Ejército y solo está antecedido por los generales Rodrigo Pino, jefe del Estado Mayor General del Ejército, y por Cristián Guedelhoefer, comandante de Educación y Doctrina. Ambos generales, en caso de que Boric se decante por Varela, pasarán a retiro.

¿Quién es Pedro Varela?

El general que corre con ventaja tanto en el Ejército como en el Ejecutivo ingresó a la Escuela Militar en 1986, graduándose como alférez en el área de caballería blindada tres años después.

En la institución, donde ha desarrollado una extensa carrera, cuenta con especialidades de Estado Mayor, comandos, paracaidista, inteligencia militar y también ha desempeñado labores académicas en la Academia militar.

En 2014, Varela ascendió al grado de coronel y desde entonces fue designado como comandante del Regimiento de Inteligencia del Ejército Nº2 Llaitún. En 2018 asumió como comandante del Comando de Inteligencia, dos años después ascendió a general de brigada y fue designado como director de Inteligencia de la institución castrense.

En 2021, Varela fue designado como jefe de la misión militar en Estados Unidos. Un año después, ya con el grado de general de división asumió como comandante de Operaciones Especiales. En 2022 fue nombrado comandante del Conjunto Norte, hasta que dos años después asumió el actual cargo de comandante de Operaciones Terrestres.

El general que tiene altas probabilidades de comandar el Ejército, durante el último tiempo, ha tenido algunas apariciones públicas, dado que fue el comandante que comunicó los hechos de narcotráfico que sacudieron a la institución en la zona norte del país. En esa ocasión, y tras dar cuenta del operativo en el que se detuvo funcionarios en Iquique, afirmó que “estos delitos resultan inaceptables y constituyen una falta gravísima a los valores de la carrera militar”.

Después de eso, el propio general tres estrellas se reunió con la ministra de Defensa Adriana Delpiano (PPD) y viajó al norte para catastrar la situación en terreno, así como también para reunirse con el general Iturriaga a quien podría suceder en marzo del próximo año.

Su rol de operatividad y relación con el Ejecutivo, según conocedores del asunto, lo habrían llevado a tener una buena valoración por parte del gobierno.