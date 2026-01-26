SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno de Santiago alista programa de asesoría jurídica y apoyo sicológico a víctimas de delitos violentos

    La iniciativa, que costará más de $ 6.500 millones, contará con 17 equipos móviles compuestos por trabajadores sociales, sicólogos y profesionales del área jurídica. “El programa acompaña y orienta a la víctima durante todo el proceso", dice el gobernador Claudio Orrego.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    ECOH

    Homicidios y robos con violencia fueron algunos de los delitos que más preocuparon al saliente gobierno del Presidente Gabriel Boric. Si bien la cifra de ambos ha venido consistentemente a la baja -de acuerdo a cifras oficiales de los organismos a cargo de la persecución de delitos-, se trata de ilícitos que se mantienen dentro de las preocupaciones de las autoridades por su impacto social.

    Es con esa preocupación en mente que el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y su equipo comenzaron a pensar qué pasa con las víctimas más allá del trabajo del Ministerio Público, que, pese a tener una unidad dedicada a las víctimas, su principal foco está en la persecución de hechos delictuales.

    El Gobierno Regional de la Región Metropolitana se encuentra afinando un programa de asesoría jurídica y apoyo sicológico gratuito a las víctimas, que será lanzado en los próximos días y que ya cuenta con un nombre: “Defensoría a Víctimas de Delitos Violentos” o, más coloquialmente, "Estamos contigo". El plan es lanzarlo en febrero.

    La iniciativa regional otorgará un acompañamiento en terreno a más de 57.801 víctimas, según pronostica el organismo, en 36 comunas de la región. Con todo, el plan contempla una inversión de $ 6.561.902.109.

    ¿Por qué 36 de las 52 comunas de la RM? Porque se priorizaron las que tenían mayor preponderancia a este tipo de hechos. Según el portal CEAD (2024), en la Región Metropolitana se registraron 51.464 víctimas de robos con violencia o intimidación, de las cuales 23.462 corresponden a las 36 comunas priorizadas por el programa, explican del Gore de la RM.

    Estamos contigo

    “Hoy las víctimas de delitos violentos no están recibiendo una respuesta oportuna ni cercana”, afirma Orrego en comunicación con La Tercera. El gobernador explica que decidieron hacerse cargo de este “vacío”, creando un programa regional que “acompañe a las víctimas y las ponga en el centro de la acción pública. Es de tal magnitud esta realidad, que 7 de cada 10 personas no se atreven a denunciar este tipo de delitos”.

    Según señala, el programa conversará con el trabajo de la Fiscalía y también con el recién promulgado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. “Este programa no reemplaza a los servicios existentes, sino que los complementa, reforzando la atención en territorios donde hoy no hay cobertura suficiente”, plantea la autoridad regional.

    “El programa acompaña y orienta a la víctima durante todo el proceso, sin interferir en el rol de la Fiscalía”, agrega.

    De esta forma, el equipo de este programa estará integrado por equipos móviles interdisciplinarios, compuestos por sicólogos, trabajadores sociales y profesionales de apoyo jurídico. Allí mantendrán las causas en un sistema en red donde harán seguimiento de los casos que cubran.

    Cómo funcionará el plan

    El plan, dicen desde el organismo, priorizará su intervención en homicidios, robos con violencia o intimidación y lesiones graves, y se implementará mediante 17 equipos móviles.

    Explican que será el propio organismo el que acuda a las víctimas una vez que sean notificados de este tipo de hechos. Vale decir, a diferencia de otras iniciativas, dicen, no esperarán que la víctima o su familia tengan que asistir a sus oficinas para pedir activar la ayuda.

    Se contempla que su duración se extienda por tres años, con la posibilidad de renovarlo. Orrego dice que la creación de este programa es importante porque “los delitos violentos generan un daño profundo, físico, sicológico y social, tanto en las víctimas directas como en sus familias. Este programa se focaliza en estos delitos porque requieren una atención especializada y urgente”.

    Allí, los profesionales entregarán un diagnóstico y una contención emocional, además de la posterior orientación jurídica. Los casos, una vez tomados, serán seguidos por una plataforma digital.

    Por otro lado, el organismo realizará 72 talleres comunitarios sobre prevención, derechos de las víctimas y redes de apoyo. En ese sentido, articularán equipos comunitarios para realizar campañas y la entrega de material informativo.

    Por último, el plan será supervisado por una Secretaría Técnica que tendrá a su cargo el monitoreo de avances, resultados y coordinación con municipios, Ministerio Público y organismos colaboradores.

    Más sobre:Gobierno Regional MetropolitanoClaudio Orrego

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hasta 36°C: decretan alerta amarilla por calor intenso en la Región de Ñuble

    Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur

    Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías

    Fiscalía pide prisión preventiva para Vivanco y Gendarmería habilita módulo VIP en cárcel de San Joaquín

    FA y PC piden al PS y PPD que se mantengan “unidos” ante posible exclusión en acuerdo administrativo de la Cámara

    La clase “magistral” que la contralora Pérez le hizo a los ministros de Kast

    Lo más leído

    1.
    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    2.
    La declaración completa de Silber: revela estrategia de Vivanco para destruir chats de Hermosilla y plan para denunciar a supremos

    La declaración completa de Silber: revela estrategia de Vivanco para destruir chats de Hermosilla y plan para denunciar a supremos

    3.
    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    4.
    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    5.
    Asociaciones de gendarmes advierten fuga de funcionarios tras avance de reforma a Gendarmería

    Asociaciones de gendarmes advierten fuga de funcionarios tras avance de reforma a Gendarmería

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Hasta 36°C: decretan alerta amarilla por calor intenso en la Región de Ñuble
    Chile

    Hasta 36°C: decretan alerta amarilla por calor intenso en la Región de Ñuble

    Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur

    Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses
    Negocios

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses

    Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Se presenta el logo para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027
    El Deportivo

    Se presenta el logo para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Universidad de Concepción se arma para su regreso a la Liga de Primera: Agustín Urzi es el nuevo refuerzo penquista

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
    Cultura y entretención

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China
    Mundo

    Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China

    Trump endurece su ofensiva comercial y anuncia alza de aranceles a Corea del Sur por incumplir acuerdo bilateral

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur