Gobernador de Arica alerta eventual retorno masivo de venezolanos y pide activar corredor humanitario tras captura de Nicolás Maduro

Las repercusiones regionales tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúan generando reacciones en Chile.

Esta vez fue el gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Diego Paco, quien advirtió sobre un posible aumento de migrantes venezolanos que busquen retornar a su país, subrayando la urgencia de establecer un corredor humanitario coordinado a nivel sudamericano.

La autoridad regional sostuvo que el nuevo escenario político abierto tras la detención del líder chavista podría significar un punto de inflexión para millones de venezolanos que hoy se encuentran fuera de su país.

“Hoy con la detención del dictador Maduro se abre una posibilidad para que millones de venezolanos puedan regresar a su país”, afirmó.

En el mismo tenor, fue crítico respecto del rol que, a su juicio, debe asumir el Ejecutivo chileno frente a este escenario.

“ El Presidente Boric no puede quedarse solo con declaraciones en redes sociales, sino pasar a la acción y coordinar con los otros países de Sudamérica para poder asegurar y garantizar una salida ordenada, segura y expedita ”, señaló, agregando que “urge hoy día asegurar un corredor humanitario”.

Las declaraciones de Diego Paco ocurren en un contexto de alta sensibilidad diplomática y política, luego de que el Presidente Gabriel Boric se refiriera este sábado al operativo de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, una acción calificada como histórica por Washington y vinculada a investigaciones por narcoterrorismo y delitos asociados al tráfico de drogas.

Durante un punto de prensa, el mandatario chileno manifestó una postura crítica frente a la intervención estadounidense.

“Como gobierno de Chile, manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela”, afirmó Boric, advirtiendo sobre los riesgos que este tipo de operaciones implica para la estabilidad regional.

La captura de Maduro fue confirmada este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó que el mandatario venezolano y su esposa fueron “capturados y trasladados fuera del país”.

El operativo fue ejecutado por miembros del Delta Force, la principal unidad de misión especial del ejército estadounidense, según detalló el propio líder norteamericano durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.