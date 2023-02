Gobernador de Arica y proyecto de Infraestructura Crítica: “Este tipo de leyes se fraguan a 2 mil kilómetros”

Luego de que el gobierno decidiera retirar de Contraloría el decreto que autorizaba el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en la Macrozona Norte, el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz (DC), acusó que se enteró de la medida por la prensa y, de paso, cuestionó la ley de Infraestructura Crítica que impulsó el Ejecutivo y que busca que las FF.AA pueden controlar zonas particulares de la frontera.

“Esperamos que la Infraestructura Crítica impida el paso irregular al país, (...) este proyecto de Infraestructura Crítica o un Estado de excepción constitucional en ambos casos son medidas temporales y mi región no va a dejar de ser una región fronteriza con problemas de migración en 15 días”, manifestó la autoridad regional en conversación con Radio Concierto.

En la misma línea, el gobernador DC acusó que en la tramitación del proyecto de ley, ninguna autoridad comunal o regional fue invitada al Congreso para exponer sus apreciaciones sobre la reforma. “El problema es que este tipo de leyes se intencionan, se fraguan a 2 mil kilómetros, le falta calle, le falta atender las necesidades”, acusa.

La reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente en el país se despachó a ley el pasado 26 de enero, ad portas del receso legislativo. “Es un empleo democrático de las Fuerzas Armadas para una labor que debiera ser parte natural de su misión, porque tiene que ver con la seguridad”, defendió el proyecto en su momento la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El Ministerio del Interior, ahora, debía ingresar el documento para delimitar las zonas que serían consideradas como infraestructura crítica y cómo debían operar las Fuerzas Armadas desplegadas. Sin embargo, el Ejecutivo decidió retirar este decreto, antes de que comenzara su tramitación para la toma de razón y así corregir algunos errores de forma que éste contenía respecto al despliegue mismo de las FF.AA y la regulación del uso de la fuerza.

“Los militares no van a ir a la frontera a tomar a disparos (a disparar) a todo lo que se mueva. Van a ir a hacer controles de identidad, a registrar y a detener a las personas que han hecho uso irregular de los movimientos en la frontera o sean sorprendidas cometiendo un delito”, explicó ayer la ministra Tohá.

El gobernador Díaz, en tanto, acusó también que la figura de la reconducción se estaría aplicando de manera irregular. “Hemos visto en todo este tiempo, desde que se promulgó la nueva Ley de Migración y Extranjería, que la reconducción es una figura que no ha servido para nada. En el caso de Bolivia, la reconducción es inexistente. Con Perú la reconducción es irregular, porque una vez que ingresa esa persona al país, se le lleva a un recinto policial, se le hacen los trámites de reconducción y cuando se le reconduce, no lo hacen por un paso fronterizo habilitado, lo vuelven a hacer por un paso no habilitado”, relató la máxima autoridad regional de Arica.