Gobernador de La Araucanía por término del Estado de Excepción en Macrozona sur: “Lo que no puede pasar es que nuestro sector rural pase de nuevo a la indefensión, a la desprotección”

Este sábado 26 de marzo finalizó la prórroga del Estado Constitucional de Excepción en la Región de La Araucanía y Región del Biobío impulsado por el exgobierno de Sebastián Piñera, mientras que tras el cambio de mando -el pasado 11 de marzo- la actual gestión de Gabriel Boric decidió no continuar con la medida, y en vez de ello adoptar una estrategia al “diálogo” y “desescalada” del Estado de Emergencia.

En ese sentido, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó a La Araucanía el pasado jueves en la noche para sostener reuniones con autoridades de la zona, y ayer señaló que “el Presidente de la República Gabriel Boric había comprometido no prorrogar este Estado de Excepción, pero eso no implica que el gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile y por supuesto quienes viven en la Región de la Araucanía y en la Región del Biobío que es donde termina el Estado de Excepción y ese trabajo con la PDI y Carabineros, por lo tanto, se han tomado una serie de medidas que fortalecen las capacidades de las policías para cumplir una labor tan importante en una democracia”.

Al respecto, el gobernador por la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, abordó las reuniones que tuvo con Monsalve, y en conversación con Mesa Central de T13 explicó que “valoramos lo que hizo el subsecretario Monsalve, creo que es en la línea de lo que se debe avanzar, por un lado necesitamos obviamente seguridad, necesitamos este diálogo que es bien intencionado, pero que sea con todos y también temas que son importantes que tratamos con él y con la gente de la subsecretaría de Interior que son los temas de inversión, yo diría que el primer o el mayor planteamiento que se da en todas las reuniones es seguridad e inversión para La Araucanía”.

Luciano Rivas, gobernador de La Araucanía. Foto: Agencia Uno.

“La seguridad no se va a tranzar y que como gobierno la labor principal de ellos es garantizar eso, si bien vienen con un plan de diálogo, con un plan de inversión, pero ahí lo que quisimos que él tuviera súper claro y también lo reforzó, es que el rol de ellos es mantener la seguridad”, precisó Rivas.

Así también, aseguró, que en el primer día sin Estado de Excepción en la Macrozona Sur, “no tenemos información de ningún tipo de atentado a esta hora de la mañana, ojalá se mantenga así durante toda la jornada, la verdad que fueron varios meses con este Estado de Emergencia que brindó protección y seguridad en nuestra región de La Araucanía y que esperamos ahora con esta retirada podamos mantener por sobre todo la paz en la región, la tranquilidad en nuestro sector rural”.

Y planteó que en la región se “necesita más seguridad y no menos, yo espero que este plan que va a implementar el gobierno donde se plantea mayor dotación de efectivos de Carabineros, donde también se habla de incorporación de vehículos blindados que van a ayudar en la labor de las policías, espero que logre el efecto que hasta ahora ha tenido el Estado de Excepción que ha sido principalmente en nuestra zona rural dar mayor seguridad (...), lo que no puede pasar de hoy día en adelante es que nuestro sector rural pase de nuevo a la indefensión, a la desprotección y es lo que en realidad nos preocupa y lo hemos planteado al gobierno en esa línea”.

Además, Rivas dijo que dentro del clima que se vive en la región luego del término del Estado de Emergencia, es “la sensación en general de incertidumbre, como bien decíamos venimos de un periodo largo de Estado de Excepción (...) le pedimos al Gobierno que si hace un cambio de estrategia sea por lo menos igual o más robusto que lo que venía con el Estado de Excepción y el trabajo en conjunto con la policía y militares”.

Por último, calificó de “positiva” la visita del subsecretario, “debo reconocer, que dentro de la conversación con los sectores productivos, con los alcaldes se quedaron muy conformes con la reunión con Manuel Monsalve, así que creo que también fue un buen interlocutor durante esta visita”.

Libertad dominical para los Tralcal: “En general la postura de la gente con quien se conversó esto es que están en contra de este tipo de beneficios”.

El gobernador también se refirió al caso de los comuneros mapuches José y Luis Tralcal, quienes fueron condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, luego de que el consejo técnico del centro penitenciario especial les concediera el beneficio de salida dominical: “Se planteó en algunas reuniones lo complejo que sería esta situación, desde el punto de vista personal estoy en desacuerdo personas que estuvieron prófugas de la justicia, que han causado tanto daño en nuestra región, no olvidemos que en ese sector hace dos semanas atrás volvieron a quemar una casa a la familia Luchsinger, gente que ha sufrido demasiado, se refleja con esto”.

A los primos Tralcal también se les concedió el beneficio de cada tres meses poder contar con hasta siete días para salir del recinto. “Desde La Araucanía hemos planteado tantas veces el sentimiento más doloroso que tiene hoy La Araucanía es la impunidad, cuando uno ve que pasa este tipo de situaciones se refuerza este sentimiento de impunidad”, señaló la autoridad regional, y agregó que “en general la postura de la gente con quien se conversó esto es que están en contra de este tipo de beneficios”.