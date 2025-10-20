Gobernador Orrego anuncia querella contra responsables que vandalizaron renovada Fuente Alemana de Parque Forestal

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció esta jornada que presentarán una querella contra los responsables de la vandalización a la renovada Fuente Alemana de Parque Forestal.

Esto, luego de que este fin de semana, y a menos de 24 horas de su reinauguración, la obra resultara nuevamente rayada con grafitis por desconocidos.

Al respecto, Orrego fue tajante en condenar los hechos, afirmando que no van a normalizar “este tipo de actos vandálicos”, y recordando a su vez otras vandalizaciones que han ocurrido en la región y en donde se dio con los responsables.

“ Hoy vamos a presentar una querella contra quienes resulten responsables. Ya encontramos al autor de los grafitis de la iglesia de San Francisco, el famoso profesor del Torniquete, también a las personas que vandalizaron el Museo de Bellas Artes, y esperamos poder también dar con el paradero a las personas que vandalizaron la Fuente Alemana”, afirmó.

Asimismo, la autoridad regional reiteró el compromiso existente para mantener no solo éste, sino también otras obras en buen estado.

Municipalidad de Santiago

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a que denuncie a quienes hoy día vandalizan no solamente la Fuente Alemana. También ocurrió con el vagón del Metro que se puso en el Museo Ferroviario, también ocurrió con la iglesia de San Francisco, también con el Museo de Bellas Artes. Es decir, aquí hay gente que sistemáticamente vandaliza y destruye el patrimonio público de la ciudad y nosotros estamos decididos a no solamente limpiarlo cuantas veces sea necesario, sino que también perseguir penalmente a los responsables”, señaló.

En esta línea, y consultado sobre la idea de poner una reja patrimonial alrededor del monumento, la autoridad expresó que si bien esa es una idea que ha surgido del municipio, apuntó a que como no era posible enrejar a toda la ciudad, el llamado es a que la ciudadanía denuncie cuando ocurren este tipo de vandalizaciones.

“Y por supuesto también a la justicia que acoja las querellas que estamos presentando para dar con el paradero de estos vándalos”, señaló. “Hay que llamar las cosas por su nombre. Aquí en Chile existe el derecho a manifestarse y expresarse libremente, pero no existe el derecho a vandalizar y destruir la propiedad pública. Eso es lo que tiene que terminar".

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar con el paradero de estas personas, porque lamentablemente ellos pretenden hacer -más allá del mensaje de odio que ponen en lo que escriben- de que ellos son los dueños de la ciudad. Y nosotros tenemos que demostrarles que es la mayoría la que es dueña de la ciudad y que este tipo de hechos, ya sea aquí, en el Bellas Arte, en la iglesia de San Francisco o en el Metro, son absolutamente inaceptables y como autoridades los vamos a perseguir y los vamos a sancionar”.