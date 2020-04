Gobierno acuña término “meseta” para explicar curva estable de contagios

La curva epidemiológica de casos nuevos con Covid-19 está teniendo un comportamiento, por ahora, de una “meseta”. Eso es lo que estima el gobierno y la autoridad sanitaria. Ayer, en su reporte diario, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, mencionó este término por primera vez en sus intervenciones.

“En las últimas semanas hemos visto que se ha mantenido el número de casos nuevos, alrededor de 400 y 500, por lo tanto, podemos vislumbrar que estamos llegando a una meseta de casos nuevos”. Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública

El concepto al que hizo referencia Daza tiene que ver con un estado de la curva epidemiológica en la cual se alcanza una cierta estabilidad. De hecho, al ver los reportes del Minsal se puede establecer que desde el 12 de abril hasta ayer, el porcentaje de aumento de casos nuevos confirmados a diario no ha variado de un rango entre 4% y 5%.

Los mismos datos del Minsal, recopilados en sus reportes diarios, muestran que en los últimos siete días, desde el 22 de abril hasta el 28 de abril, la cantidad de contagios nuevos varió entre 464, que fue el menor registro en este periodo, y 552, la cual corresponde a la mayor cifra de nuevas personas que se contagiaron de Covid-19.

El presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Tomás Regueira, coincide con la visión de Daza: “Efectivamente, las medidas que ha tomado el gobierno, sumado a la conciencia que ha tenido la población permitieron disminuir el número de casos activos. Hemos tenido una curva más bien plana, que ha permitido que todos los pacientes que lo han requerido puedan ser atendidos en unidades UCI como corresponde”.

El profesional advierte que aún queda gran parte de la población que no se ha contagiado de Covid-19: “El porcentaje de contagiados hoy en Chile es bajo y queda cerca del 80%, o más, de la población por contagiarse. Por lo que si se sueltan las medidas de aislamiento u otras medidas de control podríamos llegar a tener un peak con el 80% de la población que aún no se enferma”.

Al respecto, Regueira explica que se debe tener en cuenta que esta meseta no está teniendo un comportamiento homogéneo: “En Magallanes, Antofagasta, el sector sur de Santiago hemos tenido una saturación importante del sistema de salud”.

Una de las integrantes del Consejo Asesor Covid-19 del gobierno, la exdirectora del Instituto de Salud Pública María Teresa Valenzuela, también comparte el análisis de Daza. Según la epidemióloga, este estado de meseta “significa que hay estabilidad en la curva, que se mueve un poco hacia arriba y un poco hacia abajo, pero sin tener un peak”, como se pensó en un momento.

A juicio de Valenzuela, “desde hace dos semanas más o menos que tenemos aproximadamente el mismo número de casos nuevos”.

Sin embargo, la salubrista advierte también que este fenómeno hay que verlo “en relación” con la cantidad de exámenes PCR que se informan diariamente. Y explica que todos estos datos que se están viendo hoy son una foto antigua de la realidad: “Todo lo que está sucediendo hoy se tiene que llevar 14 días atrás. Es decir, estos números corresponden a quienes se infectaron entre el 15 y el 25 de abril. Esto, debido a que el promedio de incubación del virus en una persona es entre cinco y seis días y el periodo máximo es de 14 días”. La experta agrega que es de esperar que se pueda mantener este estado, lo cual, dice, es señal de que “de alguna manera se está controlando la pandemia”.

Sin peaks

Hace unas semanas, un grupo de académicos de las universidades Mayor y de Santiago crearon un modelamiento matemático que sugiere que no habrá peak de contagios por Covid-19 en el país si se mantienen medidas de confinamiento. El estudio, elaborado por los profesores Francisco Melo, Juan Francisco Fuentealba y Andrés Rivas, sugiere que la condición para que no exista un peak y que el número de nuevos contagiados y recuperados se mantenga en equilibrio se basa en no relajar el nivel de confinamiento.

Melo explica que lo crucial en este punto es mantener “estable” el flujo de casos activos en el país: “Que se hayan implementado estas cuarentenas inteligentes o dinámicas puede tener como resultado que el número de nuevos infectados diarios se iguale al número de pacientes que se recuperan diariamente. Esto sería un estadio estacionario, el cual es muy precario, por lo que sigue resultando clave no soltar las medidas de control”.