    Nacional

    Gobierno declara emergencia agrícola para comunas afectadas por incendios en Región de Ñuble

    La ministra de enlace en la región, Ignacia Fernández, afirmó que la medida se traducirá en apoyos concretos para los agricultores y apicultores que vieron afectada su producción por el fuego, con el fin de iniciar la recuperación del sector agrícola.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La ministra de Agricultura y de enlace en la Región de Ñuble, Ignacia Fernández, anunció esta tarde la declaración de emergencia agrícola para toda la región, producto de los extensos incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país.

    Junto al director nacional de Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Santiago Rojas, y al delegado presidencial regional, Rodrigo García Hurtado, la secretaria de Estado informó que “hoy hemos declarado emergencia agrícola en la Región del Ñuble. En ese marco entregamos apoyos concretos a 10 familias campesinas que perdieron sus cercos y tuvieron otra afectación productiva y durante los próximos días esperamos continuar entregando estos apoyos para la recuperación productiva de las comunas afectadas en la región”.

    Agregó que en los próximos días continuarán las entregas de este tipo de ayudas, así como alimentación animal y apícola, para el corto plazo.

    “En el mediano plazo esperamos venir con otras ayudas y adaptar los programas del INDAP de manera tal de que las personas que se han visto damnificadas y afectadas puedan ponerse de pie y recuperar su actividad productiva, sus emprendimientos, sus negocios vinculados a la agricultura y seguir trabajando y accediendo nuevamente a condiciones de bienestar”, relevó la titular del Minagri.

    Ayuda temprana

    Desde el gobierno destacaron que la entrega de material de construcción —específicamente polines para cierres perimetrales— a 10 agricultores cuyos predios fueron afectados por el fuego en la comuna de Ránquil, fue el primer paso del despliegue del Minagri e INDAP para resguardar el sustento de la agricultura familiar campesina e indígena.

    “Es una primera entrega de kits, justamente para 10 familias campesinas, para poder comenzar a recuperar los cercos, proteger los animales y distintos tipos de necesidades. En este caso la entrega consiste en 60 polines, 3 rollos de alambre y son 6 kilos también de grampas, justamente para poder iniciar la recuperación”, precisó el director nacional de INDAP, Santiago Rojas.

    Según el último reporte de INDAP, se ha identificado preliminarmente a 214 agricultores acreditados en la institución que han sido afectados en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, sumando una superficie comprometida de más de 58 mil hectáreas en estas zonas.

    Así, el plan de apoyo del gobierno para el mundo agrícola y apícola contempla: entrega de forraje para animales consistente en 20 sacos de 25 kilos por persona afectada; un aporte de hasta $250.000 destinado a la compra de alimentación nutricional y suplemento proteico para apicultores, o bien, un apoyo por el mismo monto para la recuperación de sistemas productivos dañados. Esto incluye sistemas de riesgo, infraestructura agrícola (galpones y establos) y cierres perimetrales.

    Asimismo, se informó que el INDAP congelará las acciones de cobro y facilitará la renegociación de créditos con tasas preferenciales y condonación de intereses para usuarios de Ñuble y Biobío.

