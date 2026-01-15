Gobierno inaugura sala de lectura infantil Margarita Mieres Cartes en la Biblioteca Nacional

El Presidente Gabriel Boric inauguró este jueves la sala de lectura infantil Margarita Mieres Cartes en la Biblioteca Nacional, luego que dicho espacio dejase de funcionar en 1961. Lo hizo junto a las ministras de Desarrollo Social, Javiera Toro, y de las Culturas, Carolina Arredondo, y destacando que no hay espacio para discriminar.

El nuevo edificio de la Biblioteca Nacional fue inaugurado en 1924, y uno de los primeros espacios habilitados para la atención al público fue la sala de lectura infantil, impulsada por la bibliotecaria y profesora de francés, Margarita Mieres Cartes (1900-1961). Sin embargo, dicho lugar dejó de funcionar en 1961 y hoy, después de 65 años, volvió a abrir sus puertas con una sala enfocada exclusivamente en los menores de edad.

“La Biblioteca Nacional es, sin lugar a dudas, un orgullo para nuestro país (...) parece un lugar palaciego, pero es un palacio que no discrimina. Es un palacio para todos y todas”, destacó el Mandatario.

Cuando hay una biblioteca, añadió, “se abren muchísimas posibilidades de conocimiento, de entretenimiento y también de soñar. Uno de los problemas que tiene la educación decimonónica es que, en vez de enseñarles o darles la oportunidad a los niños de soñar, les va cortando las alas y los va encuadrando. Los libros son un escape a ese encuadre. Los libros son una manera de tener un universo mucho más amplio”.

En esta misma línea, la ministra Arredondo celebró la inauguración del espacio reservado para la lectura infantil, señalando que “recuperar una sala que está pensada y diseñada especialmente para el desarrollo y el fomento lector en los niños y niñas, es un honor”.

La sala de lectura infantil Margarita Mieres Cartes cuenta desde hoy con una lista de 3.300 títulos, entre los que destacan las colecciones patrimoniales Rapa Nui y Zig-Zag, además de los archivos de Marcela Paz, Alicia Moral y Marta Carrasco, los que fueron donados recientemente por sus respectivas familias.

Asimismo, el espacio contará con actividades de animación y mediación lectora, exposiciones sobre publicaciones e ilustración histórica y contemporánea, lectura en sala y préstamo a domicilio.