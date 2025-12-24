Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

Hasta el peaje Agua Amarilla, en la comuna de Tomé, llegó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto al seremi de Obras Públicas del Biobío, Hugo Cautivo, el delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco y otras autoridades para inspeccionar las fiscalizaciones en carreteras.

Los operativos preventivos se están llevando a cabo en el marco de las fiestas de fin de año, particularmente de Navidad, celebración que significará un aumento en el flujo vehicular en carreteras.

Al respecto, el ministro Elizalde hizo un llamado a no conducir “bajo ninguna circunstancia” si se ha ingerido alcohol. Asimismo, llamó a “cumplir con toda la normativa de tránsito, de manera tal que no tengamos que lamentar siniestros y particularmente la pérdida de vidas humanas”.

Para ello, afirmó que tanto el gobierno como Carabineros han aumentado las fiscalizaciones, “para garantizar que todos los conductores cumplan con las normativas”.

“El llamado es al autocuidado, al cumplimiento de la normativa, actuar con responsabilidad y por cierto también seguir todas las instrucciones que imparte la autoridad”, remarcó.