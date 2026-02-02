Gobierno y Carabineros inician recalificación de seguridad de 19 estadios y se alistan guardias especializados para el fútbol

Lo que se preveía como el primer partido de la Liga de Primera, se vio manchado por la violencia. La tarde del pasado viernes, Universidad de Chile y Audax Italiano disputaron el primer encuentro deportivo del año marcado por serios incidentes en la barra del club azul, lo que terminó con serios daños al Estadio Nacional y con la suspensión, por unos minutos, del encuentro.

Pese a que el encuentro terminó con empate, los incidentes se suscitaron al menos en dos ocasiones, cuando un grupo de hinchas a cara tapada comenzaron a romper parte del inmobiliario del estadio y encendieron fuego en las gradas. La alteración, llevó a la intervención de los guardias privados del recinto, e incluso de Control de Orden Público (COP) de Carabineros para poder controlar la situación.

La compleja situación de seguridad del encuentro, se dio en medio de la puesta en marcha de la nueva normativa impulsada desde el gobierno. Sin ir más lejos, días previos al encuentro se comenzó a aplicar parte de la nueva legislación que regula los encuentros masivos, entre ellos los partidos de fútbol, lo que implica la recalificación de seguridad de los recintos deportivos.

El ministro Luis Cordero junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya. Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Lo anterior, se enmarca en la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Privada, la cual tras la aplicación de los reglamentos establece que Carabineros debe aplicar una “matriz de riesgos”, que contempla una calificación de los riesgos a la seguridad que tiene cada recinto donde se desarrollan encuentros deportivos.

En ese sentido, el pasado miércoles 28 de enero, según pudo conocer este medio, el Ministerio de Seguridad, específicamente la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) envió un oficio a la policía uniformada con el fin de que inicie aquello.

“La aplicación de esta matriz a los estadios resulta esencial para determinar las exigencias específicas e seguridad privada que deberán implementarse en cada recinto, en función de su nivel de riesgo efectivo ”, sostiene el oficio enviado al general Stephan Godomar, jefe de zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros.

Los 19 recintos

En el mismo oficio enviado por la cartera encabezada por el ministro Luis Cordero, ha requerido que se realice la evaluación a 19 recintos deportivos, específicamente los catalogados como de tipo A y que cuentan con antecedentes de problemas de seguridad anteriormente.

El listado es encabezada por el estadio Tierra de Campeones, en Iquique, seguido del Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta. En la misma región también está el estadio Zorros del Desierto. En la Región de Coquimbo, están el Francisco Sánchez Rumoroso y La Portada, mientras que en Valparaíso: Sausalito, Elías Figueroa y Lucio Fariña en Quillota.

Hinchas de la U recibieron castigos por mal comportamiento en el estadio Santa Laura. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

En la Región Metropolitana en cambio, está el propio Estadio Nacional, Monumental, Bicentenario de La Florida, Claro Arena y el Santa Laura. En la Región de O’Higgins también se revaluará El Teniente de Rancagua, en Maule el Estadio Fiscal de Talca y en Biobío el estadio CAP y el Ester Roa. En el Ñuble, se analizará el recinto Nelson Oyarzún. El último local deportivo a evalúa es en La Araucanía, específicamente el Germán Becker de Temuco.

Según el escrito, la evaluación que se realice a los estadios está basada “en las características del recinto, la capacidad de aforo, el historial de incidentes, el entorno urbano la complejidad operativa, entre otros, permitiendo determinar el nivel de amenaza y vulnerabilidad de cada establecimiento de manera fundada y verificable”.

Según explican desde el Ministerio de Seguridad, desde este lunes Carabineros comenzó la implementación de la revisión de los 19 estadios , lo que se podría extender hasta este martes. El oficio del Ejecutivo, establece que Carabineros tiene hasta el 13 de febrero para enviar los informes correspondientes, los cuales deben contener registros fotográficos, recomendaciones de seguridad, observaciones técnicas realizadas en los recintos, entre otros.

Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Foto: Diego Martin /Aton Chile

Consultado al respecto, el ministro Luis Cordero señaló a La Tercera que “es claro, a la luz de los hechos, que los recintos deportivos tienen riesgo desde la perspectiva de seguridad, especialmente cuando se realizan partidos de fútbol. El marco que introduce la Ley de Seguridad Privada delimita las responsabilidades frente a una actividad que exige colaboración público – privada. En otras palabras: la norma aprobada por el Congreso permite fortalecer la implementación de medidas preventivas por parte de los recintos y organizadores con el fin de que el estadio sea un espacio seguro y tranquilo para las familias".

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, por su parte, apuntó a que “por primera vez los recintos de alta concurrencia van a contar con criterios objetivos de riesgo, independientes del uso que tengan, para que sean espacios más seguros. Esto nos permite establecer un nuevo estándar de seguridad privada, que incluye la obligación de implementar medidas como cámaras , equipamiento y otros sistemas de seguridad, siempre de manera proporcional al nivel de riesgo del recinto, resguardando a quienes asisten a espectáculos deportivos y de entretención”.

Las otras medidas

En la misma fecha, Seguridad también solicitó a Carabineros poner en marcha otra de las partes de la Ley de Seguridad Privada, específicamente la que respecto a los encuentros deportivos masivos. En particular, se trata de la creación de un curso para guardias privados especializados en este tipo de eventos, los que serán calificados como “Guardias en Eventos Deportivos de Alta Concurrencial”.

“ Los guardias de seguridad deberán cursar capacitaciones , las que dependerán de los distintos niveles de riesgo que enfrentan. Asimismo, podrán tener especializaciones según el tipo de actividad de seguridad privada que ejerzan”, sostiene el escrito.

El partido de la U se suspendió temporalmente por los incidentes. Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Por lo mismo, el Ejecutivo ha pedido a Carabineros que envíe los insumos para poder articular dichos cursos. Dichos cursos deben poder especializar a los guardias en el control de masas y técnicas de contención, psicología deportiva aplicada y manejo de barras organizadas, derechos humanos, coordinación con Carabineros y responsables de seguridad y primeros auxilios.

Además de aquello, también ya se puso en marcha, y se solicitó a la policía uniformada, un listado con elementos de seguridad que deben contar las empresas de seguridad para entregar a dichos guardias especializados, así como igualmente se deberán custodiar dichos elementos.