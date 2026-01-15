Gran operativo en casa de Julia Chuñil: más de 80 carabineros trabajan en el lugar

Más de 80 carabineros se encuentran trabajando en los alrededores de la casa de Julia Chuñil, en la comuna de Máfil, en el marco de las diligencias que se realizan para esclarecer lo ocurrido con la mujer que desapareció el 8 de noviembre de 2024.

La capitán Javiera García, del departamento de Comunicaciones de Carabineros, detalló que “por las características del terreno, la vegetación, estamos haciendo un trabajo de limpieza, estamos recorriendo todos los puntos y levantando evidencia que podría ser de interés criminalístico”.

Luego añadió que “hay un equipo especializado de Carabineros dirigido por el departamento SEP y también en conjunto con la fiscalía, logrando hasta el momento ir trabajando por cuadrículas y aproximando cuáles podrían haber sido ciertas dinámicas que se habrían presentado”.

En el lugar también está trabajando personal del Labocar de Carabineros, y además se se está utilizando un georadar, así como perros de búsqueda.

“Se ha hecho un trabajo profesional, metódico y por supuesto tenemos avances”, mencionó García, apuntando a que no se descarta una prolongación en las diligencias.

Respecto al terreno que se está investigando, la funcionaría policial expresó que “es un terreno que es un tanto boscoso, es un terreno que no es regular, tenemos bastante vegetación, incluso hemos tenido que hacer ciertos despejes en áreas de maleza y eso se está trabajando”.

“Este es uno de los sitios del suceso más importantes que estamos trabajando, pero no descartamos que podría esto ampliarse, incluso haber más puntos de interés”, agregó.

Durante la jornada de este jueves se llevará a cabo la formalización de tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil, los cuales fueron detenidos por su presunta participación en la muerte de la mujer.