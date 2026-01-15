SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gran operativo en casa de Julia Chuñil: más de 80 carabineros trabajan en el lugar

    Durante la jornada de este jueves se llevará a cabo la formalización de tres hijos y un exyerno de la mujer que desapareció el 8 de noviembre de 2024.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Más de 80 carabineros se encuentran trabajando en los alrededores de la casa de Julia Chuñil, en la comuna de Máfil, en el marco de las diligencias que se realizan para esclarecer lo ocurrido con la mujer que desapareció el 8 de noviembre de 2024.

    La capitán Javiera García, del departamento de Comunicaciones de Carabineros, detalló que “por las características del terreno, la vegetación, estamos haciendo un trabajo de limpieza, estamos recorriendo todos los puntos y levantando evidencia que podría ser de interés criminalístico”.

    Luego añadió que “hay un equipo especializado de Carabineros dirigido por el departamento SEP y también en conjunto con la fiscalía, logrando hasta el momento ir trabajando por cuadrículas y aproximando cuáles podrían haber sido ciertas dinámicas que se habrían presentado”.

    En el lugar también está trabajando personal del Labocar de Carabineros, y además se se está utilizando un georadar, así como perros de búsqueda.

    “Se ha hecho un trabajo profesional, metódico y por supuesto tenemos avances”, mencionó García, apuntando a que no se descarta una prolongación en las diligencias.

    Respecto al terreno que se está investigando, la funcionaría policial expresó que “es un terreno que es un tanto boscoso, es un terreno que no es regular, tenemos bastante vegetación, incluso hemos tenido que hacer ciertos despejes en áreas de maleza y eso se está trabajando”.

    “Este es uno de los sitios del suceso más importantes que estamos trabajando, pero no descartamos que podría esto ampliarse, incluso haber más puntos de interés”, agregó.

    Durante la jornada de este jueves se llevará a cabo la formalización de tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil, los cuales fueron detenidos por su presunta participación en la muerte de la mujer.

    Más sobre:Julia ChuñilCarabinerosDiligencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Alcaldesa Pizarro ante posible llegada de Carter a Seguridad: “Tengo una buena opinión de su gestión política”

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Los riesgos en la implementación de la reforma previsional que advirtió la presidenta de las AFP en su última cuenta pública

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”
    Chile

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”
    Negocios

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Los riesgos en la implementación de la reforma previsional que advirtió la presidenta de las AFP en su última cuenta pública

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas
    Tendencias

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    El octogésimo cruce de vereda: las claves del arribo de Juan Martín Lucero a la U después de haber triunfado en Colo Colo
    El Deportivo

    El octogésimo cruce de vereda: las claves del arribo de Juan Martín Lucero a la U después de haber triunfado en Colo Colo

    “Cero códigos; sálvate solo”: la dura respuesta de Pablo Aránguiz tras los dichos de Miguel Ramírez sobre Unión Española

    Arturo Vidal como central es la más llamativa: las novedades que ofrece el primer Colo Colo de 2026

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos
    Cultura y entretención

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia
    Mundo

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños