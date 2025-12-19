Guardaparques de Torres del Paine deponen paro, pero circuito “O” estará cerrado hasta fin de año

Los guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine llegaron a un acuerdo con la dirección regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), de la Región de Magallanes, que permitió que se depusiera la movilización que afectaba a esta área protegida del Estado.

Según explicaron en un comunicado, entre los puntos más importantes, están el refuerzo de la dotación a partir de enero próximo, la agilización en la contratación de personal técnico (dos cupos) y el poder contar con un profesional del área ambiental. También contar con un sistema de trazabilidad y control de accesos de los visitantes, mejorando la seguridad en las zonas de senderos y circuitos del parque.

Desde Conaf expresaron que uno de los temas centrales en este acuerdo fue el referido al protocolo de seguridad en el circuito Macizo Paine (circuito O), “ahora se está trabajando con la activa participación de las y los guardaparques, por lo cual se determinó que este circuito permanecerá cerrado hasta el 31 de diciembre ”, señalaron.

El acuerdo fue entre representantes en Magallanes de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Conaf (Fenasic) y el sindicato de guardaparques, fue ratificado a través de una resolución de la Dirección Ejecutiva de Conaf.