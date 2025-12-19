Guardaparques de Torres del Paine realizan paro indefinido acusando falta de protocolos a un mes de muerte de turistas

Los guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine están en una paralización, desde el 16 de diciembre, tras la decisión de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de hacer la reapertura del circuito de la “O“, lugar en el que cinco turistas fallecieron a fines de noviembre.

Los trabajadores compartieron un comunicado en donde precisaron que la movilización incluye la paralización de las labores en las porterías, así como en las rutas vehiculares y de montaña, y que solo estarán realizando turnos éticos, sin atención de público, sin venta de entradas.

“ Manifestamos nuestro malestar y descontento al no obtener una respuesta oportuna y satisfactoria de parte de las jefaturas de Conaf. Requerimos respuestas concretas con urgencia respecto a las condiciones en que ejercemos nuestras funciones: vestuario no adecuado, falta de personal, presupuesto reducido y estancado, no contar con protocolos de seguridad claros, y un largo etcétera”, acusaron los trabajadores.

Los guardaparques hicieron énfasis en exigir “claridad en los supuestos nuevos protocolos de seguridad para habilitar de manera óptima el Circuito Macizo Paine (O), y que su operatividad no signifique solo agregar funciones administrativas extras a las y los colegas”.

“Basta de discursos vacíos con soluciones verticales de oficina sin considerar la experiencia de quienes trabajamos en el parque”, añadieron.

Asimismo, recordaron el fallecimiento de los cinco turistas en noviembre, apuntando que estos “son prueba de que nuestras preocupaciones y demandas de años son legítimas”.

“Por eso las y los Guardaparques decimos fuerte y claro ‘Ya No Más’ ante el abuso y el aprovechamiento de nuestros valores y compromisos con la conservación de la Naturaleza, prácticas que atentan contra el bienestar y seguridad de nosotros, los visitantes y el mismo parque”, indicaron en el comunicado.