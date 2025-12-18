SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    A casi dos años de su fallecimiento, en la Galería de los Presidentes de Palacio aún no se instala la escultura, como sí ha ocurrido con otros exmandatarios. Desde Presidencia tampoco dan señales de su futuro al ser consultados por el tema.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast viendo los bustos de los expresidentes.

    Un día después de consagrarse en las elecciones, el lunes de esta semana el Presidente Gabriel Boric recibió al Mandatario electo José Antonio Kast en La Moneda. Ahí le dio el típico “tour” que hacen los presidentes a sus sucesores en Palacio, mostrándole las dependencias del lugar. Uno de los recorridos obligados incluye la Galería de los Presidentes -en el segundo piso sobre el Patio de Las Camelias- la que cuenta con óleos y bustos de más de 30 exmandatarios, todos fallecidos. Pero había una ausencia que se hizo notar en el mundo de la derecha: la del expresidente Sebastián Piñera.

    El 6 de febrero del 2024 el exmandatario murió en un trágico accidente aéreo en Lago Ranco. Hoy, a más de un año y medio de su deceso, todavía no es posible encontrar su busto -o pintura- en Palacio. A modo de ejemplo, el expresidente Patricio Aylwin falleció el 19 de abril del 2016 y su busto de bronce fue instalado el 5 de octubre de ese mismo año. La Tercera consultó a Presidencia de la República por esta ausencia, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

    Aunque se desconoce la fecha de origen en que empezó a constituirse la galería, durante su primer gobierno el propio Piñera la reinauguró en 2014 para completarla y darle un orden cronológico claro. Dicha reorganización implicó confeccionar 11 retratos que faltaban. Así es como se representa la sucesión de las más de 30 presidencias que han ejercido el poder desde 1817 hasta 1970. Más tarde se incluyó a Aylwin, busto que fue incorporado por la exPresidenta Michelle Bachelet y que corresponde a una escultura del autor Galvarino Ponce.

    Por eso, ante la ausencia del busto de Piñera, no pocos en el mundo político recuerdan el entusiasmo con que el Presidente Boric inauguró en 2022 la estatua de Aylwin en la Plaza de la Ciudadanía, frente a Palacio, bajo la consigna “La patria justa y buena”. Del mismo modo se contextualiza la resistencia que ha generado en personeros del oficialismo el proyecto de ley para instalar una estatua de Piñera en la Plaza de la Constitución.

    El exministro y miembro del Directorio de la Fundación Presidente Sebastián Piñera, Juan José Ossa, recalca que “a la familia del exPresidente no le corresponde impulsar esto, pues se trata de un asunto de gobierno. Sin embargo, en su momento se habló de este tema con el actual gobierno y vimos siempre muy buena disposición; razón por la cual la familia Piñera Morel está tranquila en que se cumplirá con este rito republicano y agradece las gestiones que se alcancen a hacer antes del cambio de gobierno”.

    Parlamentarios de oposición de las comisiones de Cultura critican el hecho, pero también colaboradores cercanos de Piñera. La exministra Karla Rubilar sostiene que “es de toda justicia que en el futuro próximo el Estado de Chile cumpla con una tradición republicana básica y se encargue de instalar el busto del Presidente Sebastián Piñera en la Galería de los Presidentes del Palacio de La Moneda. No se trata de un gesto ideológico ni partidista, sino de respeto institucional a quien fue dos veces Presidente de la República, electo democráticamente y parte ineludible de la historia reciente del país. No tengo duda que el presidente electo José Antonio Kast lo hará”.

    El busto del expresidente Patricio Aylwin fue inaugurado a meses de su deceso.

    El diputado de Cultura, Artes y Comunicaciones, Gustavo Benavente (UDI), dice que “el gobierno, pero en particular el Presidente Boric, deben dar todas las explicaciones necesarias que justifiquen la ausencia, a casi dos años de su fallecimiento, de un busto en homenaje al expresidente Sebastián Piñera en La Moneda. Resulta difícil de comprender que, habiendo transcurrido un plazo mucho más que razonable, el Ejecutivo no se haya preocupado de cumplir con una tradición republicana en nuestro país, que busca trascender a los gobiernos de turno y constituye un gesto mínimo de respeto institucional hacia quienes han ejercido la Primera Magistratura”.

    Su par Eduardo Durán (RN) sostiene que “aquí hay una tradición republicana que no es opinable ni discrecional. La Galería de los Presidentes existe para reconocer a quienes han ejercido la primera magistratura y ya no están, y el Presidente Sebastián Piñera es parte indiscutida de la historia democrática reciente de Chile. Ha pasado un tiempo más que razonable desde su fallecimiento y no hay una razón institucional para seguir postergando este gesto. El Estado no puede relativizar sus propios símbolos, porque instala una señal equivocada. Lo correcto es aplicar el mismo criterio que se ha usado siempre, con sobriedad, sin cálculos políticos y con respeto por la continuidad republicana”.

    Más sobre:Sebastián PiñeraLa MonedaGalería Los PresidentesGobiernoLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Francisco Pérez Mackenna, la sorpresiva carta que se evalúa para la Cancillería de Kast

    Defensa de Chadwick pide audiencia y cuestiona a la Fiscalía en investigación por arista de delitos de lesa humanidad

    Daniel Jadue abre discusión en el PC sobre la responsabilidad de Gabriel Boric en la derrota

    El reservado sumario por faltas a la probidad que descabezó un departamento del área administrativa del Poder Judicial

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”
    Chile

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Francisco Pérez Mackenna, la sorpresiva carta que se evalúa para la Cancillería de Kast

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”
    Negocios

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    La inflación de Estados Unidos se modera en noviembre

    Andes Salud, ILC, Banmédica y Achs: el peso de cada uno de los prestadores de salud privados en el Gran Concepción

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA
    Tendencias

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno
    El Deportivo

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Quién es Bruno Miranda, el niño chileno que logró el primer podio mundial del karting nacional

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025
    Cultura y entretención

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    Muere Lautaro “Taby” López, voz legendaria de Pachuco y La Cubanacán

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación
    Mundo

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación

    Lula dice que vetará la ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado en Brasil

    Rusia acusa a Occidente de interferir en las elecciones de 2024 y avisa que puede repetirse en las de 2026

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar