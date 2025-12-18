“Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

Un día después de consagrarse en las elecciones, el lunes de esta semana el Presidente Gabriel Boric recibió al Mandatario electo José Antonio Kast en La Moneda. Ahí le dio el típico “tour” que hacen los presidentes a sus sucesores en Palacio, mostrándole las dependencias del lugar. Uno de los recorridos obligados incluye la Galería de los Presidentes -en el segundo piso sobre el Patio de Las Camelias- la que cuenta con óleos y bustos de más de 30 exmandatarios, todos fallecidos. Pero había una ausencia que se hizo notar en el mundo de la derecha: la del expresidente Sebastián Piñera.

El 6 de febrero del 2024 el exmandatario murió en un trágico accidente aéreo en Lago Ranco. Hoy, a más de un año y medio de su deceso, todavía no es posible encontrar su busto -o pintura- en Palacio. A modo de ejemplo, el expresidente Patricio Aylwin falleció el 19 de abril del 2016 y su busto de bronce fue instalado el 5 de octubre de ese mismo año. La Tercera consultó a Presidencia de la República por esta ausencia, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Aunque se desconoce la fecha de origen en que empezó a constituirse la galería, durante su primer gobierno el propio Piñera la reinauguró en 2014 para completarla y darle un orden cronológico claro. Dicha reorganización implicó confeccionar 11 retratos que faltaban. Así es como se representa la sucesión de las más de 30 presidencias que han ejercido el poder desde 1817 hasta 1970. Más tarde se incluyó a Aylwin, busto que fue incorporado por la exPresidenta Michelle Bachelet y que corresponde a una escultura del autor Galvarino Ponce.

Por eso, ante la ausencia del busto de Piñera, no pocos en el mundo político recuerdan el entusiasmo con que el Presidente Boric inauguró en 2022 la estatua de Aylwin en la Plaza de la Ciudadanía, frente a Palacio, bajo la consigna “La patria justa y buena”. Del mismo modo se contextualiza la resistencia que ha generado en personeros del oficialismo el proyecto de ley para instalar una estatua de Piñera en la Plaza de la Constitución.

El exministro y miembro del Directorio de la Fundación Presidente Sebastián Piñera, Juan José Ossa, recalca que “a la familia del exPresidente no le corresponde impulsar esto, pues se trata de un asunto de gobierno. Sin embargo, en su momento se habló de este tema con el actual gobierno y vimos siempre muy buena disposición; razón por la cual la familia Piñera Morel está tranquila en que se cumplirá con este rito republicano y agradece las gestiones que se alcancen a hacer antes del cambio de gobierno”.

Parlamentarios de oposición de las comisiones de Cultura critican el hecho, pero también colaboradores cercanos de Piñera. La exministra Karla Rubilar sostiene que “es de toda justicia que en el futuro próximo el Estado de Chile cumpla con una tradición republicana básica y se encargue de instalar el busto del Presidente Sebastián Piñera en la Galería de los Presidentes del Palacio de La Moneda. No se trata de un gesto ideológico ni partidista, sino de respeto institucional a quien fue dos veces Presidente de la República, electo democráticamente y parte ineludible de la historia reciente del país. No tengo duda que el presidente electo José Antonio Kast lo hará”.

El busto del expresidente Patricio Aylwin fue inaugurado a meses de su deceso.

El diputado de Cultura, Artes y Comunicaciones, Gustavo Benavente (UDI), dice que “el gobierno, pero en particular el Presidente Boric, deben dar todas las explicaciones necesarias que justifiquen la ausencia, a casi dos años de su fallecimiento, de un busto en homenaje al expresidente Sebastián Piñera en La Moneda. Resulta difícil de comprender que, habiendo transcurrido un plazo mucho más que razonable, el Ejecutivo no se haya preocupado de cumplir con una tradición republicana en nuestro país, que busca trascender a los gobiernos de turno y constituye un gesto mínimo de respeto institucional hacia quienes han ejercido la Primera Magistratura”.

Su par Eduardo Durán (RN) sostiene que “aquí hay una tradición republicana que no es opinable ni discrecional. La Galería de los Presidentes existe para reconocer a quienes han ejercido la primera magistratura y ya no están, y el Presidente Sebastián Piñera es parte indiscutida de la historia democrática reciente de Chile. Ha pasado un tiempo más que razonable desde su fallecimiento y no hay una razón institucional para seguir postergando este gesto. El Estado no puede relativizar sus propios símbolos, porque instala una señal equivocada. Lo correcto es aplicar el mismo criterio que se ha usado siempre, con sobriedad, sin cálculos políticos y con respeto por la continuidad republicana”.