Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Durante la tarde de este jueves, una operación antidrogas realizada por la Fiscalía Local de San Vicente en esa comuna resultó en el hallazgo de un cadáver con signos de haber sido maniatado y calcinado.

De acuerdo con lo informado por el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, el hallazgo se dio en el marco de una investigación por microtráfico y presunta desgracia. En ese contexto, el Ministerio Público estaba autorizado a entrar a diez domicilios en el sector Pueblo de Indios. En uno de ellos, en una fosa séptica cercana a los faldeos de un cerro, hallaron un cuerpo de sexo masculino.

Al ser consultado sobre si podría haber otros fallecidos en ese mismo lugar, el persecutor no lo descartó, detalló que se trata de una zona de difícil acceso y que por ello hay equipos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), del OS-9 y del Grupo de Adiestramiento Canino. “No podemos descartarlo, existen algunos antecedentes al respecto que tenemos que verificar, pero principalmente en esto el trabajo que hagamos en el lugar es fundamental por parte especialmente de las unidades especializadas”, precisó al ser requerido nuevamente sobre la eventual presencia de más cadáveres.

“Tenemos nueve personas en la unidad policial, algunos están en calidad de detenidos, pero otros están en control de identidad y los detenidos efectivamente son por distintos ilícitos, droga y armas, pero también estamos viendo cuál es su participación respecto de los hechos que en definitiva suceden a partir del hallazgo de este cadáver", añadió, para luego puntualizar que entre los detenidos siete son chilenos y dos son extranjeros.