SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Hecho escandaloso”: abogada de víctima en caso de violación de excadetes de Cobreloa pide sanciones tras error de la Fiscalía

La acción se desencadenó luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmara la liberación de seis acusados tras falencias en el actuar del Ministerio Público. La abogada Patricia Muñoz advierte que la negligencia de los fiscales debe ser sancionada con severidad.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce

Un reclamo formal estampó la tarde de ayer miércoles la abogada Patricia Muñoz, representante de la denunciante de los excadetes de Cobreloa, por lo que estima es una seguidilla de falencias en la tramitación de la causa donde nueve futbolistas son acusados por el delito de violación.

La gota que rebasó el vaso fue que, tras la constante dilación del Ministerio Público en entregar copia completa de la carpeta investigativa a las defensas, los seis acusados que quedaban en prisión preventiva fueron liberados -quedando con arresto domiciliario total- por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, instancia que confirmó lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía de Calama y que reprochó en duros términos el rol de la Fiscalía.

Como indicó el mencionado tribunal de alzada, la poca diligencia de la Fiscalía afectó derechos de los imputados y, de paso, contravino disposiciones que establecen que deben ser juzgados en un plazo razonable. El que no hayan puesto a disposición los antecedentes, se indicó, implicó la postergación de la audiencia de preparación de juicio oral en un mes, por lo que ya no era viable mantener a los acusados en la cárcel.

Ante ello, Muñoz estimó necesario recurrir ante el fiscal regional Juan Castro Bekios, para que se adopten las medidas necesarias para resguardar el debido proceso y que, de ser necesario, se sancione a sus subordinados.

La abogada Patricia Muñoz, querellante en representación de la denunciante de los excadetes. mario tellez

A través de un escrito de 16 carillas -al que accedió La Tercera- la penalista solicita al persecutor regional que no solo se indaguen responsabilidades administrativas, sino que también haya intervención directa de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional para que la causa llegue a buen término.

Como se lee en el documento, la situación implica una “afectación severa a los derechos de la víctima”. Y para la abogada, es justamente la Fiscalía la que debe responder en atención a que lo que hoy enfrentan se ocasionó “por la falta de cumplimiento del deber del órgano constitucionalmente obligado a perseguir eficazmente la responsabilidad penal”.

El reclamo se presentó en contra del fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, como titular de la causa, y de todos los fiscales que fueron asignados como responsables de la investigación desde su inicio, esto es el 17 de septiembre de 2021. Todos ellos, insiste la penalista, eran quienes “debían asegurar el cumplimiento de estándares de debida diligencia impuestos por la Constitución, la ley y las instrucciones internas del Ministerio Público”.

“Desde que asumí la representación de la víctima he representado tanto a los fiscales como a nivel judicial las infracciones y deficiencias que la Fiscalía ha tenido en la tramitación de esta causa, y no solo en lo que dice relación con la falta de atención respecto de la víctima, sino que también en términos de tramitación. El 6 de septiembre solicité información al fiscal regional para saber qué había pasado con responsabilidades, pero no se me comunicó nada. Y ahora nos enfrentamos a esta negligencia”, comentó Muñoz a este medio al ser consultada sobre la acción.

Asimismo, planteó: “Yo espero y confío en que este reclamo que he presentado sea tramitado con la rigurosidad que amerita la grave situación que implica la falta de acción de los fiscales. Este es un hecho escandaloso, uno de los más graves que se ha conocido en términos de la reforma procesal y de la gestión fiscal y tiene que haber consecuencias que sean coherentes con eso“.

Las peticiones

Según se detalla en el reclamo, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece que los fiscales regionales, como jefatura, tienen dentro de sus competencias administrativas ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades.

Por lo mismo es que la abogada se dirigió directamente ante el fiscal Castro Bekios para plantearle su disconformidad ante lo ocurrido y que pueda adoptar medidas, pues los persecutores a su cargo tienen responsabilidades civiles, penales y administrativas respecto de sus actos.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

De esta forma, la penalista planteó seis peticiones. En primer punto, solicitó disponer la apertura de investigaciones administrativas para establecer las responsabilidades disciplinarias que correspondan respecto de todos los fiscales responsables de haber tramitado la investigación.

Asimismo, requirió se gestione la intervención de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual Infantil de la Fiscalía Nacional.

En los mismos términos, planteó la necesidad de que también intervenga la Unidad de Asesoría Jurídica, “para que en su rol de supervisión de las acciones de los fiscales adjuntos y funcionarios de las fiscalías del país, informe sobre el cumplimiento o no de los fiscales y demás eventuales responsables de los deberes funcionarios”.

Además, planteó que a la hora de establecer las infracciones en que habrían incurrido los fiscales en cuestión, esto se haga en función de la gravedad de los hechos denunciados y constatados a nivel investigativo y judicial. En consecuencia, también se pide “determinar la procedencia de sanciones disciplinarias"

Por último, igualmente hizo presente que en el tiempo que medie entre la interposición de la reclamación y el resultado de las investigaciones sumarias, “disponer medidas correctivas específicas para asegurar que la víctima reciba atención integral y asegurarse con medidas concretas que lo que resta del proceso de esta investigación se tramite asegurando el cumplimiento de la debida diligencia reforzada exigida".

La Tercera consultó a la Fiscalía Regional de Antofagasta si se abrieron sumarios tras lo ocurrido, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Más sobre:CobreloaExcadetes cobreloaLa Tercera PMPatricia MuñozFiscalía Regional de AntofgastaJuan Castro BekiosEduardo Peña

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

Gobierno convocó a ceremonia del Día de la Mujer Indígena en terreno tomado y con orden de desalojo del delegado provincial

Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar operaciones en la zona

Ante molestia de la oposición: Elizalde afirma que el gobierno “va a cumplir el acuerdo” por multa en voto obligatorio

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

“Hecho escandaloso”: abogada de víctima en caso de violación de excadetes de Cobreloa pide sanciones tras error de la Fiscalía
Chile

“Hecho escandaloso”: abogada de víctima en caso de violación de excadetes de Cobreloa pide sanciones tras error de la Fiscalía

Gobierno convocó a ceremonia del Día de la Mujer Indígena en terreno tomado y con orden de desalojo del delegado provincial

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed
Negocios

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

Comisión asesora del gasto propone recorte fiscal de US$2.000 millones

Tribunal Constitucional visa proyecto de permisos sectoriales y queda a un paso de ser promulgado

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Tendencias

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Conor McGregor anuncia su polémica candidatura a la presidencia de Irlanda: “¡El momento de un cambio real es ahora!"
El Deportivo

Conor McGregor anuncia su polémica candidatura a la presidencia de Irlanda: “¡El momento de un cambio real es ahora!"

Las millonarias y abismantes diferencias entre la joven nómina de la Roja y la selección “sin estrellas” de Brasil

US Open: Novak Djokovic sale a detener a Carlos Alcaraz en su lucha por destronar a Sinner del número uno del mundo

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú
Mundo

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar operaciones en la zona

Israel advierte de que no recibirá a Macron hasta que no retire su anuncio sobre el reconocimiento del Estado palestino

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral