Hermana de Krishna Aguilera y detención de Juan Beltrán: “Le dimos 11 días para que él haga y deshaga”

El rastro de Krishna Fernanda Aguilera Yáñez se perdió en San Bernardo el sábado 4 de octubre.

Cristal Aguilera, su hermana, enseguida sospechó de Juan Beltrán, el sujeto de “interés” en la indagatoria que desarrolla la Fiscalía Occidente por la desaparición de la joven madre de 19 años.

Beltrán fue detenido por la Policía de Investigaciones la madrugada de este jueves, a 12 días de que se produjera la desaparición de Krishna Aguilera, una desaparición forzada, según lo planteado por el fiscal regional Marcos Pastén.

De acuerdo al relato de la mujer, tras no poder ubicar a su hermana, Cristal Aguilera se comunicó con Beltrán y el sujeto le confirmó que habían compartido y que la fue a dejar a un sector que ella conocía, sin embargo, a los pocos días dejó de contestar los mensajes de la familia.

“Si él no se va a preso, esto no va a quedar así. Porque yo voy a seguir luchando, porque yo sé que él me tiene a mi hermana, él algo le hizo. Él algo esconde”, afirmó Cristal Aguilera en entrevista con Chilevisión.

La mujer manifestó su desconfianza en cuanto a la colaboración que pueda hacer Beltrán en la búsqueda.

“Le dimos 11 días para que él haga y deshaga y esté atento, ya listo para enfrentar esto”, señaló, asegurando que el sujeto está en condiciones de pagar un buen abogado que lo asesore.

Cristal Aguilera sostuvo que el sujeto al que apunta como responsable de la desaparición de su hermana es un hombre que tiene mucho dinero y que se dedica al narcotráfico.

Confesando que se siente a esta altura “resignada” respecto a la situación, lamentó que no hubieran tenido respuestas antes y mayor apoyo desde el primer momento.

“¿Por qué no confiaron en mi palabra? Si yo no voy a estar haciendo la denuncia porque sí, echándole la culpa a un hombre peligroso que puede poner en riesgo mi vida y la de mi familia. Yo por algo decía que este hombre era el culpable de la desaparición de mi hermana. Por algo yo toqué puertas, mis versiones siempre han sido las mismas. Nunca he cambiado de versión porque es la verdad", recalcó.

La hermana de la joven desaparecida contó que ella conoció a Beltrán en su adolescencia y sabía qué tipo de persona era.

“Le advertí, le dije que se alejara de él. Traté de sacar a mi hermana de ese mundo y se me fue de las manos. Él apareció y se aprovechó”, lamentó.