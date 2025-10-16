SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Hermana de Krishna Aguilera y detención de Juan Beltrán: “Le dimos 11 días para que él haga y deshaga”

“¿Por qué no confiaron en mi palabra? Si yo no voy a estar haciendo la denuncia porque sí, echándole la culpa a un hombre peligroso que puede poner en riesgo mi vida y la de mi familia", se lamentó Cristal Aguilera.

José NavarretePor 
José Navarrete

El rastro de Krishna Fernanda Aguilera Yáñez se perdió en San Bernardo el sábado 4 de octubre.

Cristal Aguilera, su hermana, enseguida sospechó de Juan Beltrán, el sujeto de “interés” en la indagatoria que desarrolla la Fiscalía Occidente por la desaparición de la joven madre de 19 años.

Beltrán fue detenido por la Policía de Investigaciones la madrugada de este jueves, a 12 días de que se produjera la desaparición de Krishna Aguilera, una desaparición forzada, según lo planteado por el fiscal regional Marcos Pastén.

De acuerdo al relato de la mujer, tras no poder ubicar a su hermana, Cristal Aguilera se comunicó con Beltrán y el sujeto le confirmó que habían compartido y que la fue a dejar a un sector que ella conocía, sin embargo, a los pocos días dejó de contestar los mensajes de la familia.

“Si él no se va a preso, esto no va a quedar así. Porque yo voy a seguir luchando, porque yo sé que él me tiene a mi hermana, él algo le hizo. Él algo esconde”, afirmó Cristal Aguilera en entrevista con Chilevisión.

La mujer manifestó su desconfianza en cuanto a la colaboración que pueda hacer Beltrán en la búsqueda.

“Le dimos 11 días para que él haga y deshaga y esté atento, ya listo para enfrentar esto”, señaló, asegurando que el sujeto está en condiciones de pagar un buen abogado que lo asesore.

Cristal Aguilera sostuvo que el sujeto al que apunta como responsable de la desaparición de su hermana es un hombre que tiene mucho dinero y que se dedica al narcotráfico.

Confesando que se siente a esta altura “resignada” respecto a la situación, lamentó que no hubieran tenido respuestas antes y mayor apoyo desde el primer momento.

“¿Por qué no confiaron en mi palabra? Si yo no voy a estar haciendo la denuncia porque sí, echándole la culpa a un hombre peligroso que puede poner en riesgo mi vida y la de mi familia. Yo por algo decía que este hombre era el culpable de la desaparición de mi hermana. Por algo yo toqué puertas, mis versiones siempre han sido las mismas. Nunca he cambiado de versión porque es la verdad", recalcó.

La hermana de la joven desaparecida contó que ella conoció a Beltrán en su adolescencia y sabía qué tipo de persona era.

“Le advertí, le dije que se alejara de él. Traté de sacar a mi hermana de ese mundo y se me fue de las manos. Él apareció y se aprovechó”, lamentó.

Más sobre:Krishna AguileraSan BernardoJuan Beltrán

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

CNE afirma que colaborará con auditoría anunciada por la Contraloría tras error en cálculo de tarifas de la luz

Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas

Tras fallida sesión por falta de quórum: Cámara reporta las excusas por ausencia presentadas por los diputados

Generadoras llaman a fortalecer la institucionalidad tras error en cálculo de tarifas eléctricas

Ramírez, Barrera, Cuadrado y Rodríguez: los énfasis de candidatos del distrito 9 por “parásitos” del Estado y el caso Jadue

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

5.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas
Chile

Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas

Tras fallida sesión por falta de quórum: Cámara reporta las excusas por ausencia presentadas por los diputados

Ramírez, Barrera, Cuadrado y Rodríguez: los énfasis de candidatos del distrito 9 por “parásitos” del Estado y el caso Jadue

Generadoras llaman a fortalecer la institucionalidad tras error en cálculo de tarifas eléctricas
Negocios

Generadoras llaman a fortalecer la institucionalidad tras error en cálculo de tarifas eléctricas

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

La despedida de Diego Pardow del Ministerio de Energía

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario
El Deportivo

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado
Cultura y entretención

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

La Misteriosa Mirada del Flamenco tiene calurosa recepción en FICValdivia y confirma acuerdo para EE.UU.

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza
Mundo

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza

Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley

Las memorias póstumas de la mujer que acusó a Epstein: “El príncipe Andrés creía que tener sexo conmigo era su derecho”

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo