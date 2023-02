Hermano de comisario de la PDI, a un mes de su asesinato: “La clase política debe ponerse los pantalones para controlar la escalada de violencia”

Este viernes se cumple mes se cumple desde el asesinato de Daniel Valdés, comisario de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) de la Policía de Investigaciones (PDI) y a pesar de que el principal imputado por su muerte, Luis Vásquez, se encuentra detenido, la investigación sigue en curso sin una clara razón por el actual del delincuente.

En esta fecha su hermano, Pablo Valdés, da las impresiones cómo viven todo este proceso como familia. “Si de algo sirve la muerte de mi hermano es para que ha nadie más le suceda lo que le pasó” dice.

¿Cómo han vivido este proceso como familia?

Para mí es una señal de que la violencia en este país está llegando a límites inesperados. El hecho de asesinar de la forma que asesinaron a mi hermano, que pareciera ser premeditada, un oficial de la policía, es decir, un agente del Estado es gravísimo. Si estos criminales están dispuestos a hacerle esto a un policía, entonces, ¿Qué están dispuestos a hacerles al resto de la sociedad?

El principal imputado como asesino de su hermano fue detenido, ¿Cómo toman esta noticia como familia?

Bueno, nosotros lo que esperamos luego de la captura de este peligroso criminal es que se realicen todas las diligencias habidas y por haber para que se establezca por qué asesinó a mi hermano de la forma que lo hizo. Me cuesta mucho creer que el móvil de esto sea un robo.

Luis Vásquez, alias “Lucho Plátano”, tenía antecedentes previos y se demoraron más de dos semanas en capturarlo, ¿Qué le parece?

Yo me pregunto, ¿Cuántas veces como chilenos, o como ciudadanos de este país, tenemos que seguir escuchando que un delincuente apresado tenía un largo prontuario policial, sin embargo, estaba libre transitando por las calles de cualquier ciudad de nuestro país? Este es un hecho recurrente, que lo vemos constantemente. Yo creo que acá hay una falla del Estado de Chile al permitir que este tipo de cosas pasen. Aquí falla el Poder Ejecutivo y Legislativo al no proponer cambios en nuestra legislación, si no cambiamos las leyes, vamos a seguir con puertas giratorias, vamos a seguir con personas detenidas por un corto periodo y asociadas a delitos graves. Aquí también creo que falla el Poder Judicial porque muestra falta de coordinación entre las distintas fiscalías y las policías.

¿Qué esperan, como familia, que suceda ahora con este imputado?

Primero, acá no hay un solo involucrado. Hay un ejecutor de un asesinato, hay un coautor, que es el conductor que facilita la llegada y la huida del criminal, que supo que este criminal mató a una persona, están los encubridores de este criminal y falta que detengan al criminal que está detrás del homicidio de Daniel, que mandó a matar a mi hermano, si es que así se puede comprobar. Hasta el momento hay dos detenidos, pero según entiendo que se están haciendo las diligencias para detener a más personas. Lo primero que espero como familiar, es que todos los criminales vinculados al asesinato de mi hermano queden privados de libertad, que se les sentencia con la mayor dureza de la ley. Porque lo que hicieron con mi hermano es una señal de la violencia que no podemos permitir como sociedad. Pero, lamentablemente pienso que la justicia de este país es bastante deficiente, tristemente deficiente. También espero que se entienda que la clase política debe ponerse los pantalones para controlar la escalada de violencia y que esto sea con medidas concretas, si un político no tiene un programa serio al respecto entonces no debería ser ni siquiera considerado como tal.

Responsabilidades

¿El gobierno ha tenido acercamientos a ustedes?

El único acercamiento que tuvimos fue de la ministra Tohá el día del asesinato de mi hermano, que fue a darle las condolencias a mi madre. Luego, nuevamente la ministra Tohá expresó sus condolencias el día del funeral de mi hermano. Además de eso no hemos tenido ningún otro contacto con el Gobierno.

¿Cree que debió haber habido un acercamiento mayor?

Lo que ocurrió aquí es grave, el Gobierno debiera haber generado un apoyo mayor y un plan de acción para respaldar a las policías. Las condolencias las agradezco, pero seguro que no es suficiente. Lo que lo que me hubiera gustado es ver al Gobierno reaccionando con este hecho de violencia y haber dicho: basta que nuestros ciudadanos buenos se tengan que estar encerrando en sus casas. Basta de la violencia. Esperanzas en esta administración tengo muy pocas.

¿De parte de la PDI han recibido apoyo?

Distintos colegas amigos de mi hermano nos han dado muchísimas muestras de apoyo, y desde un punto de vista institucional hemos tenido acercamientos con el área de bienestar de la Policía de Investigaciones y las cosas administrativas de cuando un policía fallece. Yo puedo sentir a estos policías que dejan los pies en la calle y la frustración al ver que uno de ellos fue acribillado de esa forma. Puedo ver la frustración en sus ojos. Solidarizo mucho con las policías.

Su hermano es asesinado en un momento complejo de violencia en el país, ¿Qué visión tiene?

El país tiene que avanzar en hacerse cargo de esta escalada de violencia. Nuestras autoridades gobernantes, ya sea de izquierda o derecha, tienen que de verdad ponerse de acuerdo y mirar la violencia como un hecho multidimensional, donde hay soluciones a largo, mediano y corto plazo. Nuestras autoridades tienen que generar planes concretos en distintas áreas porque la violencia se genera en distintos sentidos. En el último año casi 1000 habitantes de este país perdieron la vida producto de la violencia, aquí hay gente humilde a las que probablemente no se les ha encontrado un victimario con la misma rapidez de mi hermano, ni hablar con las personas extraviadas o sexualmente abusadas, muchos de ellos niños. Hago un llamado a nuestra clase política a por favor, poner primero el foco en las víctimas, en la gente buena de este país. Basta de la violencia y del miedo en este país.