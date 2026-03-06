Hija de concejala desaparecida dice que las diligencias en casa de Rodrigo Cancino debieron ser antes

En el marco del trabajo que se desarrolla en forma reservada por la desaparición de la concejala de Villa Alegre María Ignacia González, la Policía de Investigaciones (PDI), realizó diligencias durante este jueves en la casa del administrador municipal de la comuna Rodrigo Cancino Montoya.

La representante comunal está siendo buscada desde el domingo 15 de junio de 2025, tras haber acudido a esa propiedad.

El funcionario municipal es hijo del matrimonio con el que la concejal habría compartido la noche entre el sábado 14 y el domingo, jornada en que se perdió su rastro.

Además de los Cancino Montoya, en el lugar estuvo Pilar González, prima hermana de la concejal y vecina del matrimonio.

De acuerdo al registro de cámaras de la comuna, el vehículo de la adulta mayor desaparecida salió de allí a las 1.25 de la madrugada.

En entrevista con Buenos días a todos de TVN, este viernes, Javiera Gallegos, sostuvo que las diligencias en esa casa debieron realizarse antes y manifestó sus sospechas por las llamadas realizadas por la prima de su mamá la noche de la desaparición.

Asimismo, adelantó que iba a sostener una reunión con el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, para conocer si hay avances en la búsqueda.

“No es posible que, luego de nueve meses, recién se haga este tipo de peritaje en la casa en donde estuvo mi mamá por última vez. Esto debía haber sucedido la primera semana y no cuando ya cualquier evidencia que podría haber estado ya está completamente borrada”, planteó Gallegos.

Sospechas por llamadas

La joven comentó que habría registro de 20 veces que Pilar González marcó al teléfono apagado de la concejal durante la madrugada.

“Ella comienza a llamar en la casa de los Cancino y luego llega a la casa de ella y sigue llamando a mi mamá. Y luego al otro día cuando se despierta, llama a una sobrina, después llama a su nuera y después llama a mi mamá. Sigue llamándola en la mañana, el teléfono sigue apagado y no alerta a nadie”, comentó.

Javiera Gallegos planteó que “nadie llama 20 veces a un teléfono apagado” y expuso que si la prima estaba preocupada por no poder contactar a su madre debió alertar a la familia.

En esa línea, hizo ver que “no tiene sentido” que exista registro de llamadas de su madre a Pilar González y a Maritza Montoya esa noche, antes de que supuestamente dejara la casa en la que estaban compartiendo.

“Es más que evidente que aquí hay algo sospechoso y que esa familia algo está ocultando”, afirmó la hija de la representante comunal desaparecida.

Por otro lado, aseguró que hay tres personas del municipio, entre ellos el administrador Rodrigo Cancino, el encargado de Secplan Alfredo Espinosa y una tercera funcionaria, que presuntamente accedieron fuera de protocolo a las cámaras de televigilancia que pudieron captar algún rastro de su madre, sin que la Municipalidad de Villa Alegre esté investigando directamente a esas tres personas. El operador y una encargada de las cámaras fueron desvinculados por ese episodio.