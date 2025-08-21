Hinchas de la U. de Chile se manifiestan en la embajada de Argentina tras graves incidentes en partido contra Independiente

La barra de Los de Abajo de la Universidad de Chile se concentró en el consulado de Argentina. Luis Quinteros/Aton Chile

Fanáticos del equipo U. de Chile se manifestaron durante la tarde de este jueves en las afueras de la embajada de Argentina, luego de los graves incidentes ocurridos anoche en el partido contra Independiente, en Avellaneda.

La convocatoria se realizó ayer mediante redes sociales luego de conocerse los dramáticos registros agresiones que sufrieron seguidores azules, quienes fueron arrinconados y golpeados por los seguidores del equipo trasandino. La misma se hizo bajo la consigna de “protestar contra esta traición del estado argentino”.

Así, los seguidores, pese a la copiosa lluvia, llegaron desde las 17 horas hasta las dependencias argentinas, ubicadas en avenida Vicuña Mackenna, en las cercanías de la Plaza Baquedano.

La hinchada llegó hasta la avenida capitalina, ocupando parte de la calzada, con carteles, banderas y cánticos.

El lugar cuenta con un amplio resguardo policial y desde Carabineros señalaron que, hasta el cierre de esta nota, todo se realizaba de manera ordenada. Además, no se registraban daños a la sede trasandina.

Debido a lo anterior, de igual forma, se habilitaron desvíos de tránsito preventivos en el centro de Santiago, los que fueron informados por la plataforma del Ministerio de Transportes, Transporte Informa.

Según lo informado, la Alameda hacia el oriente se desviará por Diagonal Paraguay. En tanto, avenida Providencia hacia el poniente estará desviada por Eliodoro Yáñez y Salvador.

Mientras que los conductores que transiten por Vicuña Mackenna al norte deberán doblar en Curicó y Rancagua para continuar con su traslado.

Minutos después, los manifestantes se trasladaron hasta la Plaza Baquedano, por lo que Metro cerró los accesos a la estación de Metro ubicada en el lugar, la que fue nuevamente habilitada minutos después de las 19 horas.