SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Hinchas de la U. de Chile se manifiestan en la embajada de Argentina tras graves incidentes en partido contra Independiente

Producto de la concentración de personas, se habilitaron desvíos preventivos en la Alameda, Providencia y Vicuña Mackenna y se cerró la estación de Metro Baquedano.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
La barra de Los de Abajo de la Universidad de Chile se concentró en el consulado de Argentina. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Fanáticos del equipo U. de Chile se manifestaron durante la tarde de este jueves en las afueras de la embajada de Argentina, luego de los graves incidentes ocurridos anoche en el partido contra Independiente, en Avellaneda.

La convocatoria se realizó ayer mediante redes sociales luego de conocerse los dramáticos registros agresiones que sufrieron seguidores azules, quienes fueron arrinconados y golpeados por los seguidores del equipo trasandino. La misma se hizo bajo la consigna de “protestar contra esta traición del estado argentino”.

Así, los seguidores, pese a la copiosa lluvia, llegaron desde las 17 horas hasta las dependencias argentinas, ubicadas en avenida Vicuña Mackenna, en las cercanías de la Plaza Baquedano.

La hinchada llegó hasta la avenida capitalina, ocupando parte de la calzada, con carteles, banderas y cánticos.

Embajada de Argentina.

El lugar cuenta con un amplio resguardo policial y desde Carabineros señalaron que, hasta el cierre de esta nota, todo se realizaba de manera ordenada. Además, no se registraban daños a la sede trasandina.

Debido a lo anterior, de igual forma, se habilitaron desvíos de tránsito preventivos en el centro de Santiago, los que fueron informados por la plataforma del Ministerio de Transportes, Transporte Informa.

Según lo informado, la Alameda hacia el oriente se desviará por Diagonal Paraguay. En tanto, avenida Providencia hacia el poniente estará desviada por Eliodoro Yáñez y Salvador.

Mientras que los conductores que transiten por Vicuña Mackenna al norte deberán doblar en Curicó y Rancagua para continuar con su traslado.

Minutos después, los manifestantes se trasladaron hasta la Plaza Baquedano, por lo que Metro cerró los accesos a la estación de Metro ubicada en el lugar, la que fue nuevamente habilitada minutos después de las 19 horas.

Más sobre:U. de ChileEmbajada de ArgentinaDesvíosIndependiente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Al menos 6 muertos y más de 50 heridos deja ataque con coche bomba cerca de una base militar en Cali

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios
Chile

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios

Hinchas de la U. de Chile se manifiestan en la embajada de Argentina tras graves incidentes en partido contra Independiente

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia
Negocios

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U
El Deportivo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U

La delicada condición del hincha de la U que cayó al vacío en el estadio de Independiente

Una carta menos para Colo Colo: Juan Pablo Vojvoda se queda en Brasil y dirigirá a un grande

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”
Mundo

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Al menos 6 muertos y más de 50 heridos deja ataque con coche bomba cerca de una base militar en Cali

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos