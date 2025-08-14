Hombre armado interviene en pelea escolar y dispara contra estudiante en Alto Hospicio

Un estudiante del Colegio Marista Hermano Fernando resultó herido a bala, luego de que un adulto interviniera en una pelea entre escolares que se produjo en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá.

La riña se produjo entre dos estudiantes del referido establecimiento, quienes se pelearon en un sector aledaño al recinto durante la salida de los cursos de la enseñanza media, esta tarde.

Según el establecimiento, durante el altercado entre ambos jóvenes, una tercera persona, adulta, ajena a las comunidad escolar y presuntamente familiar de uno de los estudiantes involucrados, habría agredido a uno de los involucrados con un arma de fuego, causándole heridas que lo obligaron a regresar al recinto a resguardarse.

En ese momento, el herido fue atendido por la enfermería del colegio, donde recibió los primeros auxilios, para luego ser trasladado hasta un recinto asistencial. Posteriormente, las autoridades del establecimiento contactaron a Carabineros y al apoderado del afectado.

Mediante un comunicado, el colegio dio cuenta de lo sucedido a la comunidad escolar, donde señalan que “condenamos categóricamente lo sucedido”.

Ante lo anterior, agregan que “ante hechos de esta naturaleza, no dudaremos en utilizar todos los recursos disponibles para proteger a nuestros estudiantes y activar los procedimientos que la normativa y la ley nos facultan”.

Asimismo, señalaron que “se tomaron declaraciones y registros de testigos del hecho para esclarecer lo ocurrido”.

“Esta información, junto con todos los datos de las personas involucradas con que contamos, fue entregada a Carabineros, quienes recibieron las denuncias y activaron los protocolos pertinentes. El colegio quedó a disposición para colaborar con toda la información o declaraciones que requieran las autoridades competentes”, agrega el comunicado firmado por el rector, Valerio Tapia.

Con todo, desde el establecimiento se informó que para este jueves se solicitó la presencia policial durante la jornada matutina, de manera preventiva.