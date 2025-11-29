BLACK SALE $990
    Nacional

    Hombre de 22 años muere tras ser atacado con armas blancas por un grupo en parque de Limache

    De acuerdo con información preliminar, la agresión ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando la víctima se encontraba dentro del parque y fue abordada por al menos cuatro o cinco sujetos que portaban elementos contundentes y armas cortantes.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Hombre de 22 años muere tras brutal ataque con armas blancas en Limache

    Un joven de 22 años falleció este viernes tras ser agredido con armas blancas y sufrir una golpiza en el Parque Brasil de Limache, Región de Valparaíso, por al menos cuatro sujetos, en un hecho que actualmente se encuentra bajo investigación.

    Según informó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, “en horas de la madrugada del turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público se solicitó la concurrencia de detectives de la brigada de homicidios, junto al Laboratorio de Criminalística, en primera instancia hasta el hospital de Limache y posteriormente al sitio del suceso, que corresponde al Parque Brasil, ubicado entre las avenidas José Tomás Urmeneta y Ramón de la Cerda, por un homicidio con arma cortante”.

    Gallardo detalló que, al constituirse los detectives junto al personal del laboratorio criminalista en el centro asistencial, se estableció que la víctima era un joven chileno sin antecedentes policiales. “El examen del médico criminalista presentó diversas heridas cortantes y corto penetrantes, siendo la posible causa de muerte un choque hemorrágico por estas lesiones”, precisó.

    Hombre de 22 años muere tras brutal ataque con armas blancas en Limache

    De acuerdo con información preliminar, la agresión ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando la víctima se encontraba dentro del parque y fue abordada por al menos cuatro o cinco sujetos que portaban elementos contundentes y armas cortantes. Testigos registraron la escena en video, donde se observa al joven caer al suelo mientras era golpeado con un cinturón, un objeto contundente y apuñalado por dos de los atacantes, todo esto mientras otras personas pedían que cesaran las agresiones.

    Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada a un recinto asistencial de Limache, donde finalmente falleció. Tras confirmarse el deceso, detectives del sitio del suceso y del Laboratorio de Criminalística levantaron evidencias biológicas, recopilaron relatos de testigos y revisaron cámaras de seguridad para determinar la dinámica del crimen y su eventual móvil.

    Hasta el cierre de esta nota, no se reportan personas detenidas por el hecho, mientras la investigación continúa bajo la supervisión del Ministerio Público.

