Hombre de 24 años fallece tras ser baleado en toma de Colina

En la noche del viernes, un hombre de 24 años fue baleado en Colina, Región Metropolitana.

Luego de ser alertados por Carabineros del crimen, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se trasladó al sitio del suceso, el pasaje Colombia de la toma Naciones Unidas, junto a la Policía de Investigaciones.

El fiscal del caso, Pablo Sabaj, dio cuenta de las razones que motivaron al equipo especializado a hacerse presente. “Nosotros tenemos varios indicadores, hay por lo menos 9 vainillas, calibre 9 milímetros, una persona extranjera y tenemos alguna información respecto de esta persona, por lo tanto, encuadra dentro del protocolo para estos casos", informó.

De acuerdo con lo informado por el fiscal, la víctima fue baleada a dos casas de distancia de la suya. Si bien, hasta ahora no se ha dado con testigos presenciales, en el horario en que ocurrió el crimen aún había circulación de peatones en las calles y también en los alrededores hay cámaras de seguridad, por ende, la PDI está recabando esos antecedentes.

Por su lado, el subprefecto de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, Orlando Vidal, indicó que “la víctima corresponde a un ciudadano colombiano, 24 años, situación regular en el país, sin antecedentes policiales”.

Al ser consultado sobre si hay indicios de un ajuste de cuentas, el subprefecto respondió que “por el momento no, ya se está levantando la información, se está recopilando para establecer efectivamente a qué corresponde esto hechos”.