Nacional

Hombre le dispara en la cabeza a hijo de 2 años en Temuco: niño está en riesgo vital

Carabineros realizó un amplio despliegue policial por la capital regional de La Araucanía, usando medios aéreos y terrestres, que permitieron la captura del sujeto, de 23 años de edad.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
OS-9 y Labocar trabajan en sitio del suceso en Temuco.

Un amplio operativo policial de Carabineros permitió la detención de un sujeto de 23 años, acusado de disparar contra su hijo de dos años, en la comuna de Temuco, en la Región de La Araucanía.

Según los antecedentes, alrededor de las 18 horas los efectivos policiales adoptaron el procedimiento en medio de patrullajes preventivos realizados en el sector de Pedro de Valdivia, cuando una mujer se acercó a la patrulla con el niño gravemente herido en sus brazos, por lo que procedieron a trasladarlo hasta el Hospital Regional para atender sus lesiones.

El relato de la madre apuntaba como responsable al padre del niño, quien disparó con un arma de fuego contra el menor en su cabeza, tras lo cual se dio a la fuga.

La teniente coronel Ximena Valle, subprefecto de los Servicios de la Prefectura Cautín, detalló que “se acercó una mujer adulta quien llevaba un niño de dos años en sus brazos, señalando que su hijo recientemente había recibido un disparo en la cabeza. A raíz de la gravedad de las lesiones, personal policial lo trasladó hasta el hospital regional en el dispositivo policial, llegando en estado grave, en riesgo vital”.

“(...) Personal policial realizó un amplio despliegue, tanto aéreo como terrestre, para lograr detener al sujeto el que se había dado a la fuga en una motocicleta y había llegado hasta el sector de San Antonio, logrando la recuperación de un arma que habría sido utilizada en el hecho y la detención de un hombre de 23 años”, agregó Valle.

Para lograr la captura del hombre se desplegó personal de la 2° y 8° comisaría de Temuco, más efectivos de Control de Orden Público (COP), la sección dron y OS-9, lo que permitió ubicar al acusado en 40 minutos.

La Fiscalía instruyó los peritajes en el sitio del suceso por parte del Departamento de Criminalística (Labocar) de Carabineros, en conjunto a la sección OS-9. En tanto, el sujeto pasará a control de detención durante este miércoles.

