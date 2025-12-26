Hombre muere acribillado tras ser atacado en el Barrio Chino de Lo Espejo

Un homicidio consumado con arma de fuego se registró la tarde de este jueves en la comuna de Lo Espejo, específicamente en el sector conocido como Barrio Chino, luego de que un hombre fuera atacado a disparos en plena vía pública y falleciera producto de la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con lo informado por el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Christian Toledo, el hecho fue reportado a las autoridades cerca de las 17.00 horas, cuando Carabineros recibió un llamado alertando sobre una persona fallecida en la intersección de las calles Valenzuela Llanos con Gil de Castro.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que se trataba de un hombre adulto, de sexo masculino, de entre 30 y 40 años, quien presentaba una serie de impactos balísticos en distintas partes del cuerpo.

En el sitio del suceso se constituyó el equipo ECOH del Ministerio Público, junto a la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes quedaron a cargo de las primeras diligencias para esclarecer el crimen.

La víctima habría intentado huir

Según los antecedentes preliminares recabados por Carabineros y entregados a la Fiscalía, el ataque se habría iniciado en un punto distinto del lugar donde finalmente fue hallado el cuerpo.

“Los primeros antecedentes dan cuenta de que esta persona habría arrancado desde el lugar donde comenzó la agresión y finalmente fallece en esta intersección de Valenzuela Llanos con calle Gil de Castro”, explicó el fiscal.

Respecto de las lesiones, el persecutor detalló que el cuerpo presentaba impactos de bala tanto en la zona posterior como en la cabeza, lo que da cuenta de la violencia del ataque.

“El cuerpo presenta una serie de impactos de bala en su parte posterior y también en su cabeza. Al menos tiene siete impactos, de acuerdo a la información que se está levantando por parte de la Brigada de Homicidios”, indicó.

Hasta el cierre de esta edición, la víctima no había sido identificada, ya que no portaba documentación al momento del hallazgo. Este antecedente constituye una de las primeras líneas de trabajo para los investigadores.

“No descartamos ninguna hipótesis hasta el momento. Estamos trabajando en determinar primero la identidad de esta persona, porque no aportaba ningún documento, y luego de eso vamos a empezar a ver las líneas de investigación para determinar quiénes serían los autores de estos disparos”, afirmó Toledo.

La Fiscalía y la PDI continúan realizando peritajes en el lugar, levantamiento de evidencia balística, revisión de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos, con el objetivo de reconstruir la dinámica de los hechos y dar con los responsables del homicidio que conmociona al sector sur de la capital.