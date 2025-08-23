Hombre muere baleado al interior de su vehículo cuando circulaba por San Ramón

Un hombre de nacionalidad venezolana murió este viernes luego de ser atacado a balazos por un grupo de desconocidos, cuando se encontraba al interior de su vehículo, en la comuna de San Ramón, al sur de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho se registró minutos antes de las 19 horas en calle Emiliano Figueroa, cuando la víctima se encontraba a bordo de su móvil, aparentemente prestando el servicio de conductor de aplicación.

Así, una revisión preliminar cifró en más de 10 impactos balísticos en la carrocería del vehículo, mientras que el hombre se encontraba en el asiento del conductor a la hora del hallazgo.

Debido a lo anterior, es que se instruyó el despliegue del Equipo de Homicidios y Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía, la que trabajará junto a la Brigada de Homicidios, de la Policía de Investigaciones.

La fiscal ECOH Marcela Adasme señaló que realizan las primeras diligencias investigativas “por un delito de homicidio de una persona de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en esta calle, a bordo de un vehículo y es abordado por otro vehículo, desde donde descienden sujetos desconocidos, los que propinaron múltiples disparos al vehículo, causándole la muerte a la víctima”.

Respecto a la víctima, la persecutora afirmó que “lo que sabemos de manera preliminar, es que este ciudadano venezolano realizaba algún tipo de transporte de aplicación y por ese motivo se encontraba en la calle detenido, cuando es abordado por los sujetos desconocidos”.

Asimismo, se analiza la dinámica de los hechos, y si el conductor fue seguido previamente antes del atraco, por lo que se están recopilando imágenes de cámaras de seguridad.

La víctima corresponde a un hombre mayor de edad, quien se encontraba de manera irregular en el país. Al cierre de la nota no se había informado de detenidos por este hecho.