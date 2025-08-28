SUSCRÍBETE
Nacional

Hombre muere baleado en la vía pública en centro de Santiago

La víctima recibió múltiples impactos balísticos, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Homicidio se registra en calle San Pablo, Santiago. Foto: ECOH.

Un nuevo homicidio se registró esta noche en la capital, cuando un sujeto de nacionalidad extranjera murió luego de ser baleado en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana, mientras se encontraba en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.15 horas, mientras la víctima se encontraba en el acceso de un minimarket, ubicado en la calle San Pablo, a la altura del 2966.

Hasta allí, por causas que se investigan, el hombre fue atacado a balazos por un grupo indeterminado de personas, lo que finalmente le provocó la muerte.

En primera instancia llegó personal de Carabineros para resguardar el sitio del suceso.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se trasladó hasta el lugar para iniciar las primeras diligencias investigativas por este crimen.

