Hombre queda en estado grave tras ataque a disparos en San Bernardo

Un hombre resultó gravemente herido durante esta tarde, luego de ser atacado a disparos en la comuna de San Bernardo, al sur de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió pasadas las 15 horas, en la vía pública, en el pasaje Juan de Saavedra con la intersección de Sandro Escalona, cuando por causas que se investigan, la víctima recibió al menos un impacto balístico que lo hirió de gravedad.

Producto de lo anterior, el individuo fue trasladado hasta el Hospital El Pino, donde buscan salvarle la vida por el disparo recibido en la zona del tórax.

El fiscal ECOH Jorge Carmona, señaló que “unos sujetos por ahora, en etapa de investigación, a bordo de un vehículo efectúan diversos disparos , más de 10, contra un sector de block (de departamentos) donde había una persona, en una esquina , siendo impactada por un disparo en la zona del tórax”.

La víctima corresponde a un hombre mayor de edad y se está determinando si transitaba por el lugar o es residente del sector, para lo cual se está empadronando a testigos.

“Ya se ha ubicado el sector desde donde se realizan los disparos, pero todo lo demás es materia de investigación”, agregó el persecutor Carmona, quien precisó que ya se levantó evidencia balística del lugar.

La Fiscalía ECOH encargó tareas investigativas al Departamento de Criminalística (Labocar) y a la sección OS-9 de Carabineros, para determinar la dinámica de este homicidio frustrado.