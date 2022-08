Hombre sigue a sus asaltantes hasta estación de Metro Inés de Suárez: fueron detenidos en andén por alumnos de Escuela de Carabineros

Un robo a mano armada se produjo durante la noche de este martes en las cercanías de la estación de Metro Inés de Suárez, comuna de Providencia, episodio que terminó al interior de las dependencias del tren subterráneo capitalino.

Según antecedentes policiales, el hecho se registró en la intersección de las avenidas Antonio Varas y Pocuro, donde la víctima de un asalto, tras haber sufrido el ataque, siguió a los autores del delito hasta el interior de la estación de la Línea 6 del Metro, donde nuevamente fue intimidado con armas de fuego por los sujetos, generando pánico entre los usuarios que se encontraban en el lugar.

“Me amenazaron con pistola y los seguí hasta el metro. Justo no había pasado el tren así que les pedí mi teléfono y me mostraron de nuevo las pistolas y empecé a gritar. La gente no se metía (...) Antes de que llegaran los policías intentaron irse en el Metro y tuve que activar el freno de emergencia y así lograron reducirlos”, relató la víctima.

De acuerdo al capitán Edgard Reyes Torres, oficial de Ronda Prefectura Santiago Oriente, “una vez al interior del vagón, comienza a increpar a estos individuos, situación de la cual se percatan dos alumnos de la Escuela de Carabineros, procediendo a la detención de estos. A raíz de esta detención, se logra recuperar dos armamentos de fogueo, tipo pistola”.

Respecto a los detenidos, se informó que son dos menores de edad de 15 y 17 años, quienes eran acompañado por una tercera persona. Los individuos portaban una mochila con varios teléfonos celulares.

“Se están realizando diligencias para tratar de vincular a estos dos menores con los equipos celulares que fueron encontrados y las víctimas están siendo trasladadas hasta la unidad policial para tomar declaración y vincular si corresponde o no estos dos individuos los que habrían participado en estos delitos”, afirmó el capitán Reyes.

Ambos detenidos son de nacionalidad chilena y no cuentan con antecedentes policiales.