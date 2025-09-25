SUSCRÍBETE
Nacional

Homicidio en Estación Central: persona muere tras recibir cerca de cinco impactos balísticos

Los hechos se registraron en horas de la noche en la intersección de Capitán Gálvez con Toros Mazote.

Claudio Portilla 
Claudio Portilla
Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un homicidio se registró en horas de la noche en la comuna de Estación Central, donde un hombre recibir múltiples impactos de bala.

De acuerdo a la información preliminar entregada por Carabineros, en horas de la noche es que llegó al Sapu Los Nogales una persona fallecida con cerca de 5 impactos a bala.

Los hechos se registraron en la intersección de Capitán Gálvez con Toros Mazote, donde por causas que se investigan la persona fue baleada.

Por el momento se desconoce como es que ocurrieron los hechos así como los responsables del ataque.

