Homicidio en Estación Central: persona muere tras recibir cerca de cinco impactos balísticos
Los hechos se registraron en horas de la noche en la intersección de Capitán Gálvez con Toros Mazote.
Un homicidio se registró en horas de la noche en la comuna de Estación Central, donde un hombre recibir múltiples impactos de bala.
De acuerdo a la información preliminar entregada por Carabineros, en horas de la noche es que llegó al Sapu Los Nogales una persona fallecida con cerca de 5 impactos a bala.
Los hechos se registraron en la intersección de Capitán Gálvez con Toros Mazote, donde por causas que se investigan la persona fue baleada.
Por el momento se desconoce como es que ocurrieron los hechos así como los responsables del ataque.
