SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Homicidio frustrado en Peñalolén: menor de edad fue baleado en plena vía pública

De acuerdo a la información preliminar, este fue baleado luego de tener una discusión con un sujeto.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
PDI

Un menor de edad fue baleado en plena vía pública durante la tarde del miércoles en la comuna de Peñalolén.

Los hechos se habrían desarrollado alrededor de las 20:30 horas, cuando de acuerdo a información preliminar, el menor sostuvo una discusión con un sujeto desconocido.

“Según las primeras diligencias investigativas, hemos podido establecer que la víctima habría recibido este disparo producto de alguna discusión con un sujeto aún desconocido. Estamos trabajando para poder establecer tanto el sitio de suceso como testigos que pueden dar luces respecto al hecho que se investiga”, detalló el subcomisario de la PDI, Mario Jara, de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

El menor habría sido llevado herido a un consultorio y posteriormente fue derivado hasta el Hospital Luis Tisné debido a la gravedad de sus heridas.

Según explicó la Fiscal ECOH Dennise Valenzuela, “Él tiene una herida balística que cruza el tórax, está en estos momentos fuera de riesgo vital, y actualmente se están levantando cámaras y otros antecedentes a fin de poder determinar cómo ocurrió el hecho y la participación de los culpables”.

“Él actualmente se encuentra en la UCI, tiene una lesión de gran gravedad, pero ahora está fuera de riesgo vital”, explicó.

Más sobre:PolicialPDIECOHPeñalolén

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

Defensa de Bolsonaro presenta recurso para revertir arresto domiciliario: niega incumplimiento de medidas cautelares

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

3.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

4.
¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

5.
Aspiraciones parlamentarias del FA complican lista única del oficialismo, y Elisa Loncon y Sabas Chahuán asoman como candidatos

Aspiraciones parlamentarias del FA complican lista única del oficialismo, y Elisa Loncon y Sabas Chahuán asoman como candidatos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Servicios

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional
Chile

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Homicidio frustrado en Peñalolén: menor de edad fue baleado en plena vía pública

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos
Negocios

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos

Aseguradoras rebaten a Marcel y alertan que Seguro de Invalidez y Sobrevivencia podría ser insostenible a largo plazo

Agrosuper registra fuerte alza en sus ganancias por mayores precios internacionales

Este es el nuevo efecto secundario de la pérdida de cabello
Tendencias

Este es el nuevo efecto secundario de la pérdida de cabello

¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Qué reveló la investigación sobre la tragedia del Titán, el sumergible que implosionó con 5 personas a bordo

No se juega en el Claro Arena ni en Santa Laura: partido entre la UC y Ñublense es suspendido
El Deportivo

No se juega en el Claro Arena ni en Santa Laura: partido entre la UC y Ñublense es suspendido

La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

Remezón en el cuerpo técnico de Jorge Almirón: Colo Colo despide al preparador de arqueros Jorge Martínez

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)
Cultura y entretención

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)

Kidd Voodoo sorprende con íntima presentación en Metro de Santiago

Leidan: la banda chilena pionera del emo hardcore vuelve al ruedo y lanza vinilo

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania
Mundo

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

Defensa de Bolsonaro presenta recurso para revertir arresto domiciliario: niega incumplimiento de medidas cautelares

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos