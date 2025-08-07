Homicidio frustrado en Peñalolén: menor de edad fue baleado en plena vía pública

Un menor de edad fue baleado en plena vía pública durante la tarde del miércoles en la comuna de Peñalolén.

Los hechos se habrían desarrollado alrededor de las 20:30 horas, cuando de acuerdo a información preliminar, el menor sostuvo una discusión con un sujeto desconocido.

“Según las primeras diligencias investigativas, hemos podido establecer que la víctima habría recibido este disparo producto de alguna discusión con un sujeto aún desconocido. Estamos trabajando para poder establecer tanto el sitio de suceso como testigos que pueden dar luces respecto al hecho que se investiga”, detalló el subcomisario de la PDI, Mario Jara, de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

El menor habría sido llevado herido a un consultorio y posteriormente fue derivado hasta el Hospital Luis Tisné debido a la gravedad de sus heridas.

Según explicó la Fiscal ECOH Dennise Valenzuela, “Él tiene una herida balística que cruza el tórax, está en estos momentos fuera de riesgo vital, y actualmente se están levantando cámaras y otros antecedentes a fin de poder determinar cómo ocurrió el hecho y la participación de los culpables”.

“Él actualmente se encuentra en la UCI, tiene una lesión de gran gravedad, pero ahora está fuera de riesgo vital”, explicó.