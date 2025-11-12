Huelga de pilotos de Latam: aeropuerto no registra aglomeraciones, pero usuarios de aerolínea critican cancelaciones de vuelos

Desde Latam Airlines informaron a pasajeros sobre vuelos cancelados y reprogramados durante este miércoles por la huelga del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), que se extenderá por dos días.

Desde la aerolínea indicaron que: “Respecto a la reprogramación de vuelos desde y hacia Chile por huelga de pilotos: Los pasajeros afectados serán contactados directamente por correo electrónico. Como medida preventiva, recomendamos revisar el estado de su vuelo en Mis Viajes dentro de nuestra app LATAM”.

Sin embargo, usuarios han reportado en las redes sociales de Latam que se les comunicaron la cancelación de sus vuelos, pero no existe respuesta de la aerolínea respecto a una solución.

"Ya tuve que comprar otro pasaje carísimo en otra aerolínea y uds nada que responden ningun medio“, ” voy a tener que pagar dos días extras de alimentación y alojamiento para 6 personas, ¿quién se hace cargo? ”, “especifiquen que tipo de vuelos cancelaran, el comunicado que subieron en su página es muy simple”, “las opciones de reprogramación de la web son inviables. Entonces ¿cómo haré con esa espera de 22hrs en Bogotá? ¿Nos darán comidas y alojamiento? ¡Necesitamos respuesta!“, son algunos de los comentarios que se leen en las publicaciones de Instagram de Latam.

La paralización cuenta con un 97% de apoyo por parte de los miembros del SPL al rechazo de la oferta presentada por la empresa, el gremio impulsó con “unidad y un mensaje claro” la necesidad de “recuperar las condiciones previas a 2020 para los pilotos, tal como ya ocurrió con otros estamentos de la compañía”.

Se espera que el viernes la situación de los vuelos de la empresa regrese a la normalidad. Por parte del Aeropuesto de Santiago se señaló que “debido a una huelga de pilotos, LATAM informó la reprogramación de algunos servicios. Si tienes un vuelo con la aerolínea, te recomendamos verificar su estado en el sitio web de la compañía aérea, antes de concurrir al aeropuerto”.