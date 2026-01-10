Incautación histórica: Carabineros ha interceptado más de 50 toneladas de droga en Antofagasta desde 2023

Carabineros de la Región de Antofagasta informó que, como resultado de su estrategia contra el crimen organizado, ha logrado incautar drogas y contrabando por un valor superior a 127 millones de dólares, consolidando uno de los golpes económicos más significativos registrados en el país contra estas organizaciones.

Según detalló el jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, la estrategia operativa impulsada desde octubre de 2023 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 permitió interceptar más de 50 toneladas de droga a nivel regional, marcando cifras históricas tanto para la región como para Chile. Se trata de millones de dosis que no llegaron a las calles y que afectaron directamente el patrimonio del crimen organizado.

Montre explicó que el tráfico de drogas, el robo de vehículos y el contrabando —especialmente de cigarrillos— constituyen los principales mecanismos de financiamiento de estas organizaciones, razón por la cual Carabineros implementó una estrategia orientada a debilitar sus ganancias. Esta se sustenta en tres pilares: controles vehiculares especializados, trabajo coordinado en frontera y rutas, y una fuerte coordinación multisectorial.

En el ámbito de los controles, la institución modificó el enfoque tradicional, incorporando observación especializada y análisis de indicadores de riesgo. Este perfeccionamiento ha permitido que cerca del 80% de las incautaciones se concreten en flagrancia, principalmente en rutas y pasos fronterizos, gracias al trabajo del personal territorial capacitado y de unidades especializadas como OS7, SEBV, GOPE y la Sección Aérea.

Los resultados regionales se enmarcan en un aumento sostenido de las incautaciones a nivel nacional durante 2025, de acuerdo con el informe de la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros (OS7). Según el reporte, durante el año pasado se incautaron más de 60.800 kilos de drogas de mayor consumo, lo que representa un incremento del 62,2% en comparación con 2024.

El mayor aumento se registró en marihuana elaborada, cuyas incautaciones alcanzaron 53.804 kilos, con una variación de 72,8%. En tanto, el clorhidrato de cocaína sumó 3.453 kilos (+12,1%) y la pasta base de cocaína llegó a 3.606 kilos (+8,8%).

A ello se suma un crecimiento significativo en drogas sintéticas, como la ketamina, que aumentó un 29,3%, y la metanfetamina, que pasó de cifras marginales en 2024 a 846 kilos incautados en 2025.

En Antofagasta, además del impacto sanitario evitado, las incautaciones de drogas tradicionales significaron una pérdida estimada de cerca de 60 mil millones de pesos para las organizaciones criminales. A esto se suma el contrabando de cigarrillos: casi 20 millones de cajetillas incautadas en el mismo período, cuya comercialización ilegal habría generado más de 54 mil millones de pesos en ganancias ilícitas.

La ofensiva también ha tenido efectos en otros delitos asociados. Desde la implementación de la estrategia, Carabineros ha recuperado 3.272 vehículos en la región, con una tasa de recuperación cercana al 80%, evitando en la mayoría de los casos su salida del país o su uso como medio de pago para drogas o armamento.

A nivel nacional, el informe OS7 da cuenta además de un incremento del 21,5% en el total de detenidos por delitos vinculados a la Ley 20.000, alcanzando 25.554 personas en 2025, junto con un aumento en los procedimientos antidrogas, ingresos a domicilios y desarticulación de organizaciones criminales.

En términos económicos, Carabineros informó que la afectación patrimonial total al crimen organizado durante 2025 superó los 13.300 millones de pesos, considerando dinero, vehículos e inmuebles incautados, lo que refuerza —según la institución— que el combate al narcotráfico no solo apunta a decomisar droga, sino a asfixiar financieramente a las organizaciones que la producen, transportan y comercializan.

Al respecto, el general Montre reafirmó el compromiso de Carabineros con la seguridad pública y la reducción de estos negocios delictuales: “El objetivo es reducir de manera real su capacidad de operación, expansión y reclutamiento”.