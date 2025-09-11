SUSCRÍBETE
Nacional

Incautan casi 800 kilos de droga de droga y un fusil boliviano en importante operativo policial

Cinco personas fueron detenidas en el marco del operativo que desarticuló una banda que trasladaba droga desde el norte del país a la Región Metropolitana.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Cerca de 800 kilos de droga y un fusil del ejército boliviano fueron incautados en un importante operativo policial llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con la Fiscalía.

Según fue dado a conocer, la organización se dedicaba a trasladar droga en vehículos desde el norte del país a Santiago, donde era entregada a un ciudadano que la mantenía en las comunas de La Granja y La Florida para luego distribuirla por las comunas del sector sur de la capital.

El prefecto Inspector Mauricio Jorquera, jefe Nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, detalló que “hay 5 personas detenidas, venían 3 en la operación en sí del traslado de la droga desde el norte del país a Santiago se detiene a otro sujeto que era el destinatario y distribuidor de la droga que tiene una casa de operaciones en la Florida pero él vive en la granja y gran parte de este cargamento iba a ser distribuido en diferentes comunas del sector sur de la capital”.

De acuerdo a lo que apuntó, la droga incautada tiene un valor cercano a los 9.000 millones de pesos, a la vez que señaló que en la operación se logró incautar 11 armas de fuego.

“Nos da cuenta que efectivamente aparte de ingresar droga desde Bolivia por pasos fronterizos no habilitados y todo un aparataje que se tiene de crimen organizado en ese sector también está cruzando armamento de distinto calibre que es importante neutralizar”, agregó.

En el operativo, además se incautaron 112 cajas de fuegos artificiales, 2 vehículos, así como múltiples municiones de diversos calibres.

El subprefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana explicó que “la internación de esta droga procedente de Bolivia se hacía por pasos fronterizos no habilitados de la región de Antofagasta. Posteriormente trasladaba vía terrestre con la modalidad de Punta de Lanza hasta la Región Metropolitana y aquí tenía distintos tipos de distribuidores".

Fusil incautado

En tanto, respecto al fusil incautado, detalló que “esta arma fue sometida preliminarmente a peritajes señalando que se encuentra apta para el disparo, es de origen checo y tiene un cuño del ejército de Bolivia”, agregando que aún se está investigando cuando ingresó al país.

“Podemos arribar a la hipótesis que tendría que haber sido internada también al minuto de ingresar la droga”, añadió, apuntando que “a través de nuestros procesos y nuestros congéneres de Bolivia vamos a hacer las consultas respectivas”.

En la misma línea, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros señaló que “el director Cerna (PDI) ha hecho las coordinaciones internacionales con países aledaños para efecto de poder conocer un poco el historial de las armas de fuego. Ahí tenemos un trabajo que se sigue haciendo, como dijo el señor Gatica, en orden a poder determinar por qué tenemos un fusil que tiene cuño del Ejército Boliviano acá en nuestra zona”.

