Nacional

Incautan casi dos toneladas de droga en Atacama y desarticulan red criminal nacional

Un operativo conjunto entre Carabineros y la Fiscalía permitió decomisar marihuana, cocaína, pasta base y ketamina avaluadas en más de 19 mil millones de pesos. Seis personas fueron detenidas y quedaron en prisión preventiva por tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal.

Por 
Roberto Martínez

Un procedimiento catalogado como uno de los mayores golpes al narcotráfico en la Región de Atacama se concretó tras un trabajo coordinado entre el OS-7 de Carabineros y la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía, que culminó con la incautación de 1.878 kilos de droga y la detención de seis personas.

El caso fue dado a conocer por el general Julio Marabolí, jefe de Zona de Carabineros Atacama, quien encabezó un punto de prensa acompañado del delegado presidencial regional, el fiscal jefe subrogante y la seremi de Seguridad Pública.

El operativo se inició la noche del martes 9 de septiembre, cuando personal territorial de la 1ª Comisaría de Chañaral fiscalizó un camión que se desplazaba rumbo al sur del país. Al inspeccionar la zona de carga, los funcionarios descubrieron decenas de sacos con sustancias ilícitas, lo que derivó en la instrucción de la Fiscalía para continuar con diligencias más amplias.

La primera acción permitió detener a dos hombres chilenos, de 35 y 40 años, sorprendidos en flagrancia transportando la droga.

Con la colaboración de las secciones OS-7 de Coquimbo y Limarí, la investigación se amplió a esa región, logrando la captura de otros cuatro integrantes de la organización -de 33, 38, 50 y 65 años- en distintos inmuebles donde se incautaron nuevas evidencias.

El decomiso final incluyó 1.693,7 kilos de marihuana, 99,370 kilos de clorhidrato de cocaína, 71,445 kilos de pasta base y 14,36 kilos de ketamina. En total, equivalentes a 3,8 millones de dosis con un avalúo estimado en $ 19.496 millones. Además, se incautó el camión utilizado para el transporte, dos automóviles, celulares y otros elementos vinculados al ilícito.

En torno al procedimiento, el fiscal regional (s) de Atacama, Álvaro Córdova Carreño, destacó que “esta investigación fue dirigida por la Fiscalía y su Unidad SACFI, lo que permitió la incautación de esta gran cantidad de sustancias ilícitas. Frente a este delito no basta con voluntad, se requiere inteligencia, fuerza, determinación y cuidado de nuestros equipos”.

Asimismo, subrayó que la indagatoria no solo busca sancionar el tráfico de drogas, sino también perseguir el lavado de activos y desarticular las nuevas formas de organización criminal que operan en el país.

Por su parte, el fiscal SACFI, Sebastián Coya, informó que los seis imputados fueron formalizados por tráfico de drogas con la agravante de actuar como agrupación criminal, quedando todos en prisión preventiva tras la audiencia realizada ayer domingo.

La investigación sigue en curso, con la expectativa de identificar eventuales ramificaciones de la red desarticulada.

