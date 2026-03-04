Incendio en papelera de Puente Alto obliga a suspender clases en colegios por el humo y continúa restricción de tránsito
Según reportó Senapred durante la mañana de este miércoles, el siniestro se mantiene contenido y sin peligro de propagación. Hay seis personas albergadas.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó la mañana de este miércoles que el incendio que afectó la planta Puente Alto de CMPC, se mantiene contenido y sin peligro de propagación.
En su reporte de las 8.49 horas, Senapred indicó que se estableció la suspensión de clases por presencia de humo, en los siguientes establecimientos educacionales de la comuna:
- Complejo Educacional Consolidada
- Escuela Los Andes
- Escuela Casas Viejas
- Centro Educacional Nueva Creación
- Colegio San Esteban Las Vizcachas
- Colegio Raúl Silva Henríquez
- Colegio Alemán Rudolf Deckwerth
- Colegio San Luis Gonzaga
- Colegio Arturo Prat
- Escuela Especial Integra
- Colegio Cristiano Belén
- Colegio Tacora
- Escuela de Lenguaje Carrusel
- Colegio Polivalente Padre José Kentenich
En tanto, se mantiene restricción de tránsito hacia el sector de avenida Eyzaguirre y Pie Andino.
La empresa, durante la medianoche, informó en un comunicado que el incendio no había dejado personas heridas ni lesionadas y esta circunscrito a “un sector específico de la planta en la que no hay presencia de máquinas afectadas, productos químicos ni tóxicos”.
Durante la tarde de este martes se realizó una evacuación de zonas contiguas al lugar.
Senapred informó que se mantienen seis personas albergadas en el Gimnasio Casas Viejas y las personas postradas que fueron derivadas al Centro Cultural Puente Alto, fueron posteriormente trasladadas a casa de familiares.
