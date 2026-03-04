Bomberos logra contener incendio en papelera de Puente Alto pero emergencia continúa

Cerca de 220 voluntarios de Bomberos continuaban trabajando durante esta madrugada -con la ayuda de 50 carros bomba- en el combate de un incendio que se inició la tarde del martes en instalaciones de la planta Papeles Cordillera, perteneciente a CMPC, en la comuna de Puente Alto.

Al respecto, Sergio Pinilla, comandante de Bomberos de Punte Alto, señaló cerca de la medianoche que “el fuego no está controlado, está contenido”, por lo que los trabajos continuarían durante la noche.

En este sentido, agregó que los materiales presentes en el lugar constituyen “un combustible complejo de poder extinguir” y aseguró que en las últimas horas “estamos trabajando justamente las propagaciones de sectores que todavía no se ven afectados”.

“No hay casas afectadas al momento, solamente el patio de acopio, que según nuestro registro que realizamos con nuestras unidades técnicas, son aproximadamente 8 hectáreas” , relevó la autoridad.

Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, sostuvo que el siniestro “nos tiene bastante preocupados”, debido a la cercanía del fuego con campamentos, aunque hasta las primeras horas de la madrugada no se informaba de personas lesionadas.

Finalmente, en el lugar el gerente general de CMPC Biopackaging Corrugados, Alfredo Gili, relevó que “el siniestro está concentrado en una zona muy específica de la planta (...), que es la zona donde se acumula papel y cartón, para reciclar”.

En este sentido, aseguró que “no hay materiales combustibles que sean peligrosos, que sean tóxicos, que puedan dañar la salud. Es solo papel y cartón , que es la materia prima que esta planta utiliza”.

La emergencia

Durante la tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar el asentamiento Pie Andino, en la comuna de Puente Alto, producto del siniestro en la papelera, para lo cual se activó el sistema de mensajería de emergencia SAE.

El siniestro, originado en dependencias ubicadas en Avenida Eyzaguirre con calle Nonato Coo, generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector suroriente de la capital, lo que alertó a vecinos y transeúntes.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el fuego se habría iniciado en la zona posterior del complejo industrial y se propagó con rapidez debido a la alta carga combustible presente en el lugar.

Según informó la Dirección Regional Metropolitana de Senapred, el incendio afecta a fardos de papeles almacenados en el Centro de acopio SOREPA, al interior del recinto industrial.

A raíz de la emergencia, cuatro trabajadores fueron evacuados preventivamente desde el sector comprometido, sin registrarse personas lesionadas hasta el cierre de este reporte.

En el lugar se mantiene un amplio despliegue interinstitucional, con la participación de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto y de las comunas de La Granja, San Ramón, La Pintana, Ñuñoa, San Bernardo, El Bosque, Calera de Tango, Santiago, Buin, San José de Maipo, Quilicura, Conchalí, Huechuraba, Maipú y Cerrillos.

También, realizan labores funcionarios de Carabineros, la Seremi de Salud Metropolitana, personal municipal, provincial y de Senapred, junto a ambulancias SAMU y camiones aljibe de Puente Alto y La Florida, mientras las causas del incendio continúan bajo investigación.