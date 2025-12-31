SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Incendio forestal en Las Condes supera las 970 hectáreas y se mantiene alerta amarilla comunal

    En el siniestro, registrado en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, continúan trabajando técnicos y aviones y helicópteros de Conaf, con la ayuda de dos brigadas del ejército y compañías de bomberos. Asimismo, otros cuatro incendios permanecen en combate en todo el país.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Cristóbal Palacios
    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) dio a conocer este miércoles que el incendio denominado Plaza Sur, que afecta desde el lunes al sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, se mantiene activo y en estado de alerta amarilla comunal.

    De acuerdo con el último reporte entregado esta tarde por el organismo, el siniestro ha consumido alrededor de 970 hectáreas, y en él continúan trabajando 11 técnicos, siete brigadas, cinco helicópteros, dos aviones cisterna, un avión de coordinación y un camión cisterna de Conaf.

    Además se cuenta con el apoyo de dos brigadas del Ejército de Chile y diferentes compañías de bomberos.

    En su comunicado, Conaf especificó que el trabajo de las diferentes brigadas en terreno, con el respectivo apoyo aéreo, se concentra en el reforzamiento de las líneas cortafuegos a fin de evitar su avance.

    Poco antes la entidad había dado a conocer la presencia de su directora regional, Elke Huss, y la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, en el puesto de comando del siniestro Plaza Sur monitoreando su actividad.

    Otros siniestros en combate

    Tras el incendio de Las Condes, el segundo incendio de mayor afectación que se encontraba en combate hasta este jornada era el Licura, en Mulchén, Región del Biobío, con 210 hectáreas. Sin embargo, esta tarde logró ser controlado.

    Sin embargo, según los registros de Conaf, otros cuatro incendios continuaban en combate en el país.

    A saber, en La Araucanía, el incendio denominado Peleco, en la comuna de Nueva Imperial, con 51,2 hectáreas afectadas. Además, el siniestro “Lolenco”, en la comuna de Angol, sumaba 8,8 hectáreas de afectación.

    En la Región del Biobío, el incendio “Miraflores” en la comuna de Chonchi, se mantiene en combate tras consumir 7,9 hectáreas de vegetación.

    Finalmente, en la Región de Valparaíso, el siniestro “Final Calle O’Higgins 2″ en la comuna de La Calera, se mantenía en combate con 0,6 hectáreas afectadas.

