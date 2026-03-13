INDH e indultos: “Esta potestad no es absoluta ni puede ejercerse en contravención de las obligaciones internacionales”

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió un comunicado este viernes refiriéndose al anuncio del Presidente José Antonio Kast de que estudia otorgar indultos a carabineros y militares condenados por hechos vinculados a la crisis del 18 de octubre de 2019.

“Si bien nuestro ordenamiento constitucional y legal contempla la facultad presidencial de otorgar indultos particulares en los casos que establece la ley, cuando se trata de quienes cumplen condena por graves violaciones a los derechos humanos, debe advertirse que esta potestad no es absoluta ni puede ejercerse en contravención de las obligaciones internacionales en la materia”, manifestó el organismo.

El organismo precisó que “cuando se trata de delitos especialmente graves, tales como torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes -conductas prohibidas de manera absoluta-, el Estado y sus órganos están obligados no solo a prevenir, sino también a investigar y sancionar adecuadamente”.

“Conceder un indulto en casos de graves violaciones de derechos humanos, antes del cumplimiento de al menos una parte sustantiva de la condena, vulnera estas obligaciones y puede acarrear responsabilidad internacional para el Estado”, advirtieron.

En esa línea, el INDH llamó a no olvidar que “la lucha por el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales exige un compromiso firme e inquebrantable con la justicia”.

“En ese sentido, debe considerarse, además, el efecto que una medida como esta puede tener, no solo en relación con las víctimas y sus familiares sino también hacia el conjunto de la sociedad sobre la impunidad que podría darse frente a tan graves hechos", indicaron.