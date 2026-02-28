SUSCRÍBETE
    Nacional

    Inédita resolución: CNTV formula cargos a HBO Max por publicidad de casa de apuestas ilegal en horario de menores

    La plataforma de contenidos contaba con cinco días para entregar sus descargos, tras lo cual la entidad definirá si formula multas económicas al servicio audiovisual.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) formuló de manera inédita cargos contra la plataforma de streming HBO Max por publicitar una casa de apuestas en el horario de protección para menores durante la final de la Supercopa del fútbol chileno, en enero pasado.

    La determinación se tomó en la sesión ordinaria del consejo del día 2 de febrero pasado, a la que asistieron el presidente de la instancia, Mauricio Muñoz; el vicepresidente, Gastón Gómez; las consejeras María de los Ángeles Covarrubias, Carolina Dell´Oro, Constanza Tobar, Beatrice Ávalos, Bernardita del Solar, Daniela Catrileo y Adriana Muñoz y el consejero Andrés Egaña y el secretario general Felipe Olate Barra, quienes -salvo Gómez, quien se abstuvo de participar, vista y resolución del caso-, acordaron aplicar cargos contra la plataforma de contenidos.

    Según se detalló en el acta de la sesión, el hecho revisado ocurrió el pasado 25 de enero, cuando durante la emisión del partido entre Coquimbo Unido y Universidad Católica, entre las 18.00 y las 21.00 horas, a través del canal TNT Sports se promocionó la plataforma Epicbet. Así, el Departamento de Fiscalización y Supervisión del CNTV supervisaron la emisión de la plataforma durante el horario señalado, constatando la infracción.

    De acuerdo al archivo, al inicio del encuentro deportivo y “mientras se exhibe de fondo en la pantalla el estadio Sausalito de Viña del Mar, se despliega una gráfica animada de un arco de fútbol en el que ingresa una pelota. Sobre él, mediante una gráfica que cubre la mitad de la pantalla, se superponen las letras en verde con la palabra ‘Epicbet’ con un fondo azul marino y las palabras que se suceden que indican ‘Código Supercopa y gana $15.000 de regalo’, además de tres adultos jóvenes riendo y levantando sus brazos. También se agregan las palabras ‘Epicbet, la nueva forma de ganar’”.

    Sin embargo, la publicidad no solo se limitó a aspectos gráficos, ya que fue acompañado por una voz en off, quien hizo promoción para las condiciones del regalo por una primera inscripción.

    Con todo, tras el análisis efectuado por el organismo, se determinó que que hubo infracciones a la ley 18.838, contra la de Normas Generales sobre Contenidos, e incluso, respecto a la protección de los menores fijada en la Constitución. También se citó jurisprudencia de la Corte Suprema, la que declaró ilegal una serie de plataformas de apuestas en línea.

    Por todo lo expuesto, es que el CNTV “acordó formular cargo a HBO MAX por supuesta infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión, hecho que se configuraría al eventualmente infringir el artículo 1° de la Ley N° 18.838 y el artículo 6° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, en relación con los artículos 1° letra e) y 2° de dicho texto reglamentario, por cuanto habría exhibido, a través de la señal ‘TNT SPORTS’ el día 25 de enero de 2026″.

    El consejo agrega que la publicidad se realizó “durante la franja horaria de protección de menores, publicidad que podría dañar seriamente la salud y el desarrollo físico y mental de los menores de edad, pudiendo con ello incidir negativamente en el proceso formativo de su espíritu e intelecto".

    HBO Max contaba con cinco días para presentar sus descargos, tras lo cual se definirá si procede o no aplicar una sanción monetaria.

    Más sobre:CNTVStreamingHBO MaxSuperCopaCasa de apuestasIlegalEpicbetCorte Suprema

