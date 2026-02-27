Informe de la Fiscalía sobre el robo violento de vehículos constata reducción de 28% en delitos de este tipo en 2025

La División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión (Divest) de la Fiscalía Nacional dio a conocer un informe sobre el robo violento de vehículos que constató una reducción de 28% en delitos de este tipo durante 2025 en comparación al año anterior.

El informe indica que el 80% de los casos se concentra en la Región Metropolitana, con una mayor incidencia en Maipú, Puente Alto y San Bernardo.

Para elaborar este análisis, se utilizó por primera vez inteligencia artificial con la finalidad de acceder masivamente a los datos de los relatos policiales del Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF).

El informe analizó el período 2020-2025, abarcando un total de 89.179 casos de abordazos, encerronas, portonazos y atracos con la modalidad de falso pasajero.

La mayor incidencia de casos se registró durante 2022 cuando hubo 17.874 delitos de este tipo.

El año pasado, en tanto, se constató la cifra más baja con 11.043 casos.

En 2024, fueron 15.313.

“El robo violento de vehículos, lejos de ser un delito oportunista, forma parte de una estrategia criminal más amplia, vinculada a mercados ilícitos donde operan submercados secundarios asociados a la exportación ilegal de vehículos, su comercialización interna mediante falsificación y blanqueo documental, o su desarme en talleres clandestinos, poniendo de manifiesto la necesidad de comprender estos delitos más allá de su expresión inmediata y violenta”, explicó la gerente de la División de Estudios, Ana María Morales.

Respecto a los cuatro tipos de robo violento de vehículos determinados en el informe, se señala que el abordazo a las víctimas representa el 53,3% de los casos. El resto se divide entre encerronas (31,5%), la modalidad de atraco por falso pasajero de servicios por aplicación (11,1%) y los portonazos (4,2%).

Los delitos se concentran en horario nocturno entre las 20.00 y las 23.00 horas y con mayor frecuencia entre lunes y viernes.