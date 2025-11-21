BLACK SALE $990
    Interpol detiene a profesor peruano buscado por abuso sexual contra alumna: trabajaba como quiropráctico en Santiago

    El sujeto de 40 años, contra quien pesaba una notificación roja, era buscado por la justicia de su país tras cometer el delito mientras ejercía labores como docente.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial.

    Personal de Interpol Chile detuvo en la ciudad de Santiago a un ciudadano peruano de 40 años, contra quien pesaba una notificación roja tras ser imputado de abusos sexuales en contra de una menor de edad.

    Según se informó, se trata de un profesor de nivel escolar, quien cometió los delitos en el ejercicio de sus funciones.

    Tras ser hallado culpable por la justicia peruana, se emitió una notificación roja, lo que permitió a personal de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Chile detener al sujeto mientras trabajaba en la zona norte de la capital.

    “Nos abocamos a la ubicación de este sujeto mediante labores de inteligencia, vigilancia y todo el trabajo policial que eso conlleva, hasta que ubicamos a esta persona que estaba llevando a cabo actividades formales, laborales en nuestro país, y que estaba trabajando en la comuna de Independencia”, señaló el comisario Edgardo del Valle, jefe de la OCN de Interpol Chile.

    Al respecto, la autoridad policial sostuvo que el detenido “tenía un trabajo como quiropráctico en un local establecido en la comuna de Independencia. Él realizaba masajes, esa era su actividad acá en Chile. Y a través de eso es que logramos llegar hasta ese lugar y materializar la detención”.

    El comisario Del Valle informó que el sujeto fue puesto a disposición de la justicia chilena para dar inicio al proceso de extradición, con el fin de que cumpla su condena en su país de origen.

