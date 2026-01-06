SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central

    La irrupción de aire frío, el refuerzo de la vaguada costera y la presencia de una baja segregada han provocado máximas muy por debajo de lo habitual para enero. Expertos advierten que el fenómeno podría derivar en chubascos localizados, riesgo de aluviones en la cordillera y mayor turbiedad de los ríos que abastecen a Santiago.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Vaguada costera ingresa a Santiago por la cuesta Lo Prado en Pudahuel cubriendo los cerros con niebla. DIEGO MARTIN / ATON CHILE

    En las últimas horas la zona central ha enfrentado un curioso fenómeno climático que ha sorprendido a sus habitantes: las bajas temperaturas en pleno verano. Este lunes la temperatura máxima alcanzó los 26 °C, muy por debajo de las cifras de la semana pasada, y a eso se suman mínimas de 13 °C que refrescaron a gran parte de la zona central.

    Pero, ¿a qué se debe este fenómeno que incluso pronostica la presencia de precipitaciones para esta semana? Expertos adelantan que esto, incluso, podría generar riesgo de aluviones en zonas cordilleranas y turbiedad en los ríos.

    Estas masas de aire frío, provenientes de latitudes más altas, están ocasionando una inusual disminución en las temperaturas durante el pleno verano, un contraste notable con las máximas registradas durante la semana anterior.

    La jefa del Observatorio Climático de la U. San Sebastián, Paula Santibáñez, explica que esto se debe a un cambio a un régimen más marítimo. “Aumenta la influencia del aire costero y se fortalece la vaguada costera, que favorece nubosidad baja, neblinas y las típicas mañanas grises”, comenta. Además relata que con esto llega menos radiación solar al suelo durante el día y, por lo tanto, las temperaturas máximas descienden. Este efecto suele sentirse primero y más fuerte en la costa, y en algunos días puede avanzar también hacia los valles.

    A esto se suma un factor adicional que explica que el descenso sea más notorio y no solo costero: la influencia de una baja segregada o un núcleo frío en altura. Esto es, según detalla el climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, una masa de aire frío a mediana altitud que usualmente se escapa de latitudes polares o semiantárticas.

    ¿Qué es un baja segregada? Fenómeno climático que arribará a Santiago podría dejar un nuevo récord

    “Ese contraste de temperatura provoca un flujo vertical de aire, que a su vez suele provocar formación de grandes nubes y a veces tormenta”, añade el académico. Esto tiene un efecto en la temperatura, pero además de eso provoca inestabilidad que da lugar a la formación de precipitaciones localizadas.

    Esta ocurrencia de chubascos o tormentas aisladas se formaría especialmente hacia la precordillera y cordillera de la zona central. Según los pronósticos meteorológicos, se espera que la lluvia se deje caer durante el jueves de esta semana.

    Ya sea la lluvia o las bajas temperaturas, la Dra. Karem Muena, jefa de Urgencias de la Clínica Dávila Vespucio, remarca que los cambios bruscos de temperatura, ya sea por el uso de aire acondicionado o por variaciones del clima, “no causan directamente el resfrío, pero aumentan la probabilidad de enfermar”.

    En sus palabras, cuando una persona pasa de un ambiente cálido a uno muy frío, o viceversa, la mucosa de la nariz y la garganta se irrita y se reseca, por lo que disminuye su función protectora natural. “Esto facilita que los virus respiratorios ingresen y se multipliquen con mayor facilidad”, comenta la especialista.

    Por otro lado, los cambios climáticos, descensos de temperatura, lluvia, viento, se asocian a mayor permanencia en espacios cerrados, mayor supervivencia de los virus respiratorios y un mayor contacto cercano entre personas.

    Bajas segregadas

    Según Santibáñez, en enero es relativamente habitual ver descensos de temperatura después de una ola de calor en la zona central, porque el verano alterna “bloques” muy cálidos con pausas en que aumenta la influencia del océano. “Cuando se refuerza la vaguada costera es frecuente que aparezcan neblinas y nubosidad baja en la mañana, con aperturas parciales en la tarde, y eso reduce la radiación que llega al suelo y modera las máximas, sobre todo cerca de la costa y en valles próximos”, añade.

    Distinto es el componente de baja segregada. Ese tipo de sistemas, dice la experta, puede presentarse en verano, pero es menos frecuente que la vaguada costera como actor principal. Cuando ocurre, tiende a generar un cambio más marcado porque, además de refrescar, aumenta la inestabilidad, elevando la probabilidad de chubascos o tormentas aisladas, especialmente hacia la precordillera y cordillera.

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días. Foto: ATON.

    Asimismo, Cordero menciona que se ha documentado que el número de días con influencia de bajas segregadas en verano se ha incrementado al menos en un 25% en los últimos años, “a pesar de estos días fríos, la tendencia general en el verano está hacia un calentamiento cada vez más notable”.

    Además, el fenómeno trae consigo implicaciones adicionales, como la posibilidad de lluvias en áreas cordilleranas, lo que genera un riesgo incrementado de aluviones y sedimentación en ríos que alimentan la capital.

    El aumento de turbiedad en los ríos, que lleva a la necesidad de restringir el uso del agua, es a menudo consecuencia de precipitaciones en la cordillera debido a estas bajas, comentó el climatólogo también. Con esto, Cordero alertó sobre la importancia de tener cuidado con los desbordamientos en épocas de lluvia. “Reflejan un patrón más amplio que no puede ser ignorado”.

    En cualquier caso, Santibáñez manifiesta que esto no implica lluvia generalizada. ya que en verano estos eventos suelen ser irregulares y muy localizados, con sectores que reciben precipitación y otros muy cercanos que no. “Lo prudente es decir que el patrón puede repetirse, pero que la intensidad y los efectos locales, qué tan fuerte baja la temperatura y si hay o no precipitaciones, dependen de la trayectoria y profundidad de cada evento, y se afinan con los pronósticos de corto plazo”, concluye.

    Más sobre:ClimaMedioambienteTemperaturaLluviaBajas segregadas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

    PAES 2025 registra alza de puntajes en todas las pruebas con excepción de Ciencias

    Atacó con un martillo a su madre de 81 años: dejan en prisión preventiva a mujer por parricidio frustrado en Rapa Nui

    Bus RED choca contra casa en Peñalolén: Bomberos trabaja en rescate de persona atrapada

    Búsqueda de joven desaparecido en Panguipulli: refuerzan rastreos en río Los Ñadis y suman perros entrenados de la PDI y Carabineros

    Aliados de EE.UU. cuestionan captura de Nicolás Maduro y denuncian ante la ONU una violación al derecho internacional

    Lo más leído

    1.
    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    2.
    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    3.
    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    4.
    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    5.
    Habían cumplido sus condenas, pero la Suprema elevó las penas: reingresan a la cárcel cuatro condenados por delitos de lesa humanidad

    Habían cumplido sus condenas, pero la Suprema elevó las penas: reingresan a la cárcel cuatro condenados por delitos de lesa humanidad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central
    Chile

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central

    PAES 2025 registra alza de puntajes en todas las pruebas con excepción de Ciencias

    Atacó con un martillo a su madre de 81 años: dejan en prisión preventiva a mujer por parricidio frustrado en Rapa Nui

    Minería chilena tiene costos de mano de obra e inversión de capital entre los más altos de América
    Negocios

    Minería chilena tiene costos de mano de obra e inversión de capital entre los más altos de América

    Desde el confundador de NotCo al de Global66: la nueva AFP que preparan inversionistas liderados por un exejecutivo de la industria

    El deterioro en Venezuela: tamaño de la economía cae casi 70% desde su peak en 2012 y PIB per cápita más de 65%

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso
    El Deportivo

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón
    Cultura y entretención

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

    Ángelo Pierattini avanza en su recuperación y suspende gira nacional

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas
    Mundo

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

    Aliados de EE.UU. cuestionan captura de Nicolás Maduro y denuncian ante la ONU una violación al derecho internacional

    Radiografía a las FF.AA. de Venezuela: ataque de EE.UU. pone a prueba su lealtad al chavismo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso